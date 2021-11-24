人民网雅加达11月24日电 （记者徐伟）中国银行雅加达分行24日联合印尼“印中经济社会与文化合作协会”和印尼企业家协会举办“双边本币结算，探索更多奇迹——印中双边本币结算机制（LCS）实施进展与最佳实践”线上研讨会。

中国驻东盟大使邓锡军在研讨会上表示，中国—东盟建立对话关系30年来，贸易和投资强劲增长，已相互成为最大贸易伙伴和重要投资伙伴。在东盟多国探索本币结算试点背景下，中印正式启动双边本币结算机制，是两国央行深化货币金融合作的重要历程碑，有助于降低双方企业交易成本，扩大两国经贸往来中本币使用，更大释放双方贸易投资和金融市场潜力。这一合作成果也将对深化中国—东盟金融合作、促进贸易畅通起到重要的引领和推动作用。邓锡军还强调了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对区域金融市场发展的重要意义，并希望包括中国银行雅加达分行在内的特许交叉货币交易商（ACCD）为双方企业提供更加全面、务实、便利的本币结算资讯与服务。

印尼驻华大使周浩黎向与会人士表达了对双边本币结算机制的全力支持和高度期待，并呼吁印尼广大企业家能够实实在在用好这一机制，从而减少对美元依赖，切实维护印尼盾币稳定和推动印中双边贸易的进一步发展。

中国银行雅加达分行行长张朝阳表示，双边本币结算机制已经平稳运行两月有余，越来越多印尼企业对其充满兴趣。该行将充分发挥双边本币结算机制政策优势，在推动双边本币结算机制稳健发展的同时，配套全方位的人民币服务，并借助中国银行集团对进博会、广交会、东博会等重要国际展会的金融服务优势，为印尼商家提供线上交流和商务撮合服务，助力两国企业合作，共享中国发展机遇和广阔市场。

印中经济社会与文化合作协会和印尼企业家协会相关负责人分别表达了对双边本币结算机制的高度支持。

研讨会上，印尼央行驻北京代表处执行分析师费尔曼、中银香港策略规划师梁绍仁作为主讲嘉宾，围绕双边本币结算机制实施进展与最佳实践，结合中印尼宏观经济及双边本币结算机制成功案例，对该机制开展了解读和分享。

据介绍，中国银行雅加达分行双边本币结算机制交易现已涵盖外汇即期/远期、人民币汇入/汇出、印尼盾汇入/汇出等多种模式。截至10月底，该行双边本币结算机制客户端兑换合计人民币3.5亿元，人民币客户汇款总计6.9亿元、印尼盾客户汇款17.18亿印尼盾。目前，该行单月及累计交易量均居两国央行指定的ACCD银行之首。

本次活动是中国银行雅加达分行举办的第二场双边本币结算机制相关活动。今年9月6日，中印尼两国正式启动双边本币结算机制，开创了两国货币合作新阶段。

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