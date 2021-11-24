人民网北京11月24日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

一、应柬埔寨首相洪森邀请，国务院总理李克强将于11月25日至26日出席第十三届亚欧首脑会议。会议将以视频方式举行。

二、应哈萨克斯坦共和国总理马明邀请，国务院总理李克强将于11月25日在北京出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十次会议。本次会议由哈萨克斯坦主办，将以视频方式举行。

三、中共中央政治局常委、国务院副总理韩正将于11月26日同哈萨克斯坦第一副总理斯迈洛夫以视频方式举行中哈合作委员会第十次会议。

四、应国务委员兼外长王毅邀请，11月24日至27日，第76届联合国大会主席、马尔代夫外长沙希德和丹麦外交大臣科弗德将对中国进行正式访问，瑞士联邦副主席兼外长卡西斯将访华并举行中瑞第三轮外长级战略对话。

总台央视记者：据了解，此次亚欧首脑会议的主题为“强化多边主义，促进共同增长。”中方对此如何评价？对会议成果有何期待？中方将在首脑会议上提出什么合作倡议？

赵立坚：当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，亚欧各方比以往任何时候都需要加强团结合作，共同应对挑战，维护国际和平安全，推动共同发展。此次亚欧首脑会议主题符合各方期待。

中方认为，面对新形势新挑战，亚洲和欧洲作为世界两大稳定力量和重要经济板块，应以此次首脑会议为契机，在支持真正多边主义、全球抗疫合作、世界经济复苏、推进绿色发展、促进互联互通等方面发出明确信号，进一步深化亚欧伙伴关系和人类命运共同体意识，维护地区和平稳定，推动亚欧合作取得更多务实合作成果，为各国人民带来更多福祉。

今年是亚欧会议成立25周年。李克强总理将在此次首脑会议上阐释新形势下中方对深化亚欧合作的期待和主张，同时提出相关合作倡议，主要包括中方将加大支持力度，丰富亚欧各领域务实合作；促进地区贸易便利与互联互通，推动构建开放型世界经济；扩大亚欧人文交流，增进双方青年交流合作。中方期待并欢迎亚欧成员积极支持和参与。

香港电台记者：美国国务院网站公布名单显示，拜登总统已邀请台湾当局在内的约110个国家和地区参加“领导人民主峰会”。外交部对此有何回应？

赵立坚：中方坚决反对美方邀请台湾当局参加所谓“领导人民主峰会”。世界上只有一个中国。中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是公认的国际关系准则。台湾除了作为中国的一部分，没有别的国际法地位。我们严正敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止向“台独”势力提供任何讲台，停止为“台独”势力张目。为“台独”势力搭台，只会让自己下不来台。与“台独”一起玩火，终将引火烧身。

至于“领导人民主峰会”，我们已多次表明立场。民主是全人类共同价值，不是少数国家的专利。美方所作所为恰恰证明，所谓民主只不过是一个幌子，是美方拿来推进其地缘战略目标、打压他国、分裂世界、服务自身维霸私利的工具。美方披着民主外衣推行集团政治、挑动阵营对抗之举，是冷战思维的再现，受到国际社会有识之士的普遍质疑和反对。

《人民日报》记者：关于李克强总理出席上海合作组织总理会议，请问中方对此次会议有何期待？

赵立坚：今年是上合组织成立20周年。20年来，上合组织始终以“上海精神”为指引，不断增进本组织国家睦邻友好，持续深化各领域合作，成功探索出一条新型区域组织的合作与发展道路，成为地区国家维护安全稳定、谋求发展繁荣的重要依托。今年9月，习近平主席出席上合组织峰会并发表重要讲话，倡议各方走团结合作、安危共担、开放融通、互学互鉴、公平正义之路，为上合组织未来发展提出了“中国方案”。

即将举行的总理会议是今年上合组织框架内重要活动。会议期间，李克强总理将同与会各国领导人围绕落实9月峰会成果，探讨拓展上合组织互利合作的新思路和新举措，就维护地区长治久安、加强公共卫生治理、提升互联互通水平、畅通区域经济循环、推动绿色可持续发展深入交换意见，凝聚更多共识。相信本次会议将为各方高质量共建“一带一路”，构建更加紧密的上合组织命运共同体注入新动力。

香港中评社记者：据法国外交部网站消息，法外交部就美澳启动建造核动力潜艇第一阶段协议应询答问称，正如法国外长所言，法方非常谨慎地遵守有关合同承诺，并将坚定捍卫自身利益。中方对此有何评论？

赵立坚：我愿强调几点：

第一，许多国家已就美英澳开展核潜艇合作表达了严重关切，认为此举蓄意加剧地区紧张局势，刺激军备竞赛，威胁地区和平稳定，是冲击国际核不扩散体系、制造核扩散风险的“灰犀牛”。

第二，有关核潜艇合作不仅是少数国家间的事，损害的也决不是单单某一方的利益。这一合作可能引发的消极后果，对整个地区乃至全球都构成威胁。

第三，国际社会普遍认为，美英澳应摒弃冷战零和思维和狭隘地缘政治观念，顺应和平与发展的时代潮流，停止搞“小圈子”、“小集团”。有关国家应认真履行国际核不扩散义务，切实维护地区和平稳定大局，撤销相关错误决定，给国际社会一个负责任的交代。

澳亚卫视记者：第一个问题，据美国务院网站消息，22日，美副国务卿费尔南德斯线上出席第二届“美台经济繁荣伙伴关系对话”。双方认为对话是深化美台经济合作的契机。“美国在台协会”称，双方计划于2022年召开数字经济论坛及首场实体科技会议。中方对此有何评论？第二个问题，据报道，22日，美国国务卿布林肯发表声明称，美国务院已向国会提交报告，建议对参与“北溪2号”天然气管道项目建设的2艘船只和俄罗斯相关企业实施制裁。中方对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，中方对此表示强烈不满和坚决反对。中方一贯坚决反对建交国以任何借口、任何形式同台湾当局开展官方往来。美方应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即停止提升美台实质关系，停止与台进行任何形式的官方交往与接触，停止向“台独”势力发出任何错误信号。我们也要正告台湾当局，任何挟洋自重、“倚美谋独”、破坏两岸关系的图谋注定不会得逞。

关于第二个问题，中方反对将商业项目政治化、反对实施非法单边制裁的立场是一贯的、明确的。

美国为了一己地缘政治和经济利益，标榜“美国优先”，将自身国内法凌驾于正常国际关系之上，对主权国家之间的正常合作无理制裁，对他国滥施“长臂管辖”。这种赤裸裸的霸凌行径和霸权思维是对国际法和国际关系基本准则的践踏，损害其他国家正当权益，注定不得人心，必将遭到国际社会反对。

凤凰卫视记者：我也有两个问题。第一个问题，美国务院发言人23日称，中国新疆等地“侵犯”人权的问题将影响美方是否参加北京冬奥会的决定。中方有何评论？第二个问题，俄罗斯外长拉夫罗夫近期表示，美国和部分欧洲国家正到处毫不掩饰地要求各国停止同俄罗斯和中国开展经贸等领域合作。但俄方从未向任何国家强加此类条件。俄尊重伙伴国家主权及各国选择合作对象的权利。中方对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，美方个别人反复拿早已被事实和真相戳穿的谎言说事，并同北京冬奥会挂钩，其实质就是将体育政治化，亵渎奥林匹克精神，中方对此坚决反对。这种出于意识形态偏见、试图干扰破坏北京冬奥会的行为，损害的是包括美国在内的各国运动员的利益和国际奥林匹克事业，注定不得人心，也不会得逞。

关于第二个问题，拉夫罗夫外长的话发人深省。这个世界上，是谁在打着“规则”的旗号破坏规则，是谁在举着“公平和非歧视”的幌子损害市场秩序，又是谁高喊着“合作”的口号，对他国正常合作搅局作梗？国际社会看得清清楚楚。

我想强调的是，个别国家伙同盟友，滥用国家力量，将经贸问题政治化、工具化、意识形态化。这种行为不仅破坏国际贸易规则、损害全球供应链、割裂全球市场，最终也只会损人害己。有关方面应顺应时代潮流，摒弃冷战零和思维，切实维护公平、公正、非歧视的市场环境，以实际行动推动构建开放型世界经济。

彭博社记者：据报道，摩根大通集团首席执行官周二称，“我此前开过一个玩笑，中国共产党正在庆祝百年华诞，摩根大通也是。我想打个赌，或许摩根大通会存在更长时间。”他还就台湾问题发表了一些言论。你对此有何评论？

赵立坚：彭博社不是“严肃媒体”吗？这种博眼球的话，你们也拿来刷存在感？

香港电台记者：美国白宫发表声明称，美国将同包括中国等五国一起释放本国原油储备，以平抑油价。中方能否确认？如属实，能否介绍有关具体安排？

赵立坚：作为全球主要的石油生产国和消费国之一，中国长期以来高度重视国际石油市场稳定，愿与各有关方面就维护市场平衡和长期稳定保持沟通、加强合作，共同应对挑战。同时，中国也长期致力于保障自身能源供应安全，并建立了独立完备的国家石油储备体系。中方会根据自身实际和需要安排投放国家储备原油以及采取其他维护市场稳定的必要措施，并及时公布相关消息。

中方注意到近期主要消费国采取释放储备行动以应对市场波动和变化，中国正在与有关方面，包括石油消费国和生产国，就此保持密切沟通，希望通过沟通和协作，确保石油市场长期平稳运行。

深圳卫视记者：据报道，菲律宾防长洛伦扎纳23日称，菲当日成功向仁爱礁派遣补给船，未发生任何重大事故。中国海警船派3名工作人员搭乘橡皮艇对菲海军卸货进行拍照和录像。菲方认为中方此举系恐吓和骚扰。中方对此有何评论？

赵立坚：仁爱礁是中国南沙群岛的一部分。中方要求菲方信守承诺，拖走在仁爱礁非法“坐滩”的军舰，这一立场没有任何变化。此次食品等生活物资补给系人道主义临时性特殊安排。中国海警船依法在该海域巡航值守，并对菲方的补给行动进行全程监视。

香港中评社记者：中方已经宣布将中立外交关系降级的决定，是否会在经贸等其他领域采取配套惩罚措施？

赵立坚：中方已多次重申，将采取一切必要措施，捍卫国家主权和领土完整，维护自身核心利益。立陶宛背信弃义，明知故犯，公然制造“一中一台”，在国际上开创了恶劣先例。既然做了错事，就必须为此付出代价。

彭博社记者：中非合作论坛第八届部长级会议将于下周在塞内加尔举行。请问谁将作为中方代表赴当地参会？中国领导人是否会以视频方式出席？

赵立坚：感谢你对中非合作的关注。关于你提到的问题，中方会适时发布消息，请你保持关注。

总台央视记者：据报道，英国外交发展部发布消息称，外交大臣特拉斯将于12月10日至12日主持G7外长会，讨论疫后复苏、全球卫生、人权等议题。会议将邀请一些东盟国家的外长出席。中方对此有何评论？

赵立坚：中国和东盟各国相互尊重，平等相待，守望相助，以开放理念引领地区经济一体化，以平等协商推进东盟主导的地区合作，以包容心态构建开放而非排他的朋友圈，这些都是中国东盟关系30年的宝贵经验，也树立了东亚区域合作与新型国际关系的典范。

我们希望并相信东盟将与中方一道，推进中国东盟全面战略伙伴关系，相互尊重彼此独立、主权和领土完整，互不干涉内政，致力于维护多边主义和开放包容的区域合作架构。我们也敦促某些域外国家看清世界大势，顺应时代潮流，客观理性看待中国和亚洲的发展进步，尊重亚洲国家的政治制度、发展道路、价值观及合作共识，摒弃冷战思维，改掉动辄干涉他国内政的坏毛病，多做有利于地区和平稳定的事。

《中国日报》记者：昨天，中国外交部向老挝援助了一批防疫物资，支持老挝边境地区早日控制疫情。柬埔寨首相洪森曾表示，柬埔寨国家疫苗接种计划的成功实施与中国提供的新冠疫苗密不可分。东盟秘书长林玉辉日前也表示，中国的疫苗支持和援助有效助力了东盟成员国抗疫。有媒体认为，抗疫合作促进了中国东盟关系发展。你对此有何评论？

赵立坚：你提到中国向老挝、柬埔寨等提供抗疫物资和疫苗，这是中国同东盟开展抗疫合作的缩影。包括洪森首相在内的东盟成员国领导人和东盟秘书长对中国东盟抗疫合作均给予积极评价，这充分体现了中国同东盟共建卫生健康共同体的高水平。

高水平体现在双多边相结合。新冠肺炎疫情暴发不久，中国和东盟即召开特别外长会，一致同意加强区域抗疫合作。迄今，中国已向东盟十国提供了超过5亿剂新冠疫苗和大量抗疫物资。从提供抗疫物资到分享防控经验，从联合研发疫苗到保障地区产业链供应链稳定，中国与东盟正在以实际行动诠释守望相助、休戚与共的命运共同体精神。

高水平也体现在立足当下、面向未来。在刚刚举行的中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会上，中方宣布启动“中国东盟健康之盾”合作倡议，包括再向东盟国家提供1.5亿剂新冠疫苗无偿援助，向东盟抗疫基金追加500万美元，加大疫苗联合生产和技术转让，开展关键药物研发合作，帮助东盟加强基层公共卫生体系建设和人才培养，提高应对重大突发公共卫生事件能力。中方还将在未来3年再向东盟各国提供15亿美元发展援助，用于东盟国家抗击疫情和恢复经济。中方将同东盟国家继续携手合作，维护人民生命健康，助力地区经济复苏，共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好家园。

新华社记者：近期，有德国学者撰文指出，立陶宛在人权领域有不少不光彩的记录。早在10年前，德国媒体就报道过，美国曾将一些涉恐的穆斯林嫌疑人转移到立陶宛的“黑狱”。尽管立陶宛政府对此予以否认，但2018年欧洲人权法院最终判定，立陶宛允许美国中情局在本国设立秘密监狱，犯有共谋罪，而且实施了若干侵犯人权的行为。中方对此有何评论？

赵立坚：众所周知，为配合所谓“反恐战争”，美国中情局在世界上一些国家设立了“黑监狱”，秘密拘押所谓恐怖嫌疑人，大搞刑讯逼供，严重侵犯人权。臭名昭著的关塔那摩监狱就是这些“黑监狱”的典型代表，这已经成为美国任意拘押等人权劣迹的代名词。

德国媒体报道和德国学者研究都表明，立陶宛是这张美国海外“黑监狱网”的一环。立陶宛甘做棋子，为虎作伥，却不敢承认，更从未道歉，这不是一个负责任的国家所为。如果立陶宛真的有勇气，就应该公开承认并即刻改正。

(责编：王禹蘅、刘慧)