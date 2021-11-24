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李克强将出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十次会议

2021年11月24日20:06 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月24日电 外交部发言人赵立坚24日宣布：应哈萨克斯坦共和国总理马明邀请，国务院总理李克强将于11月25日在北京出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十次会议。

　　本次会议由哈萨克斯坦主办，将以视频方式举行。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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