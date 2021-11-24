新华社安卡拉11月24日电（国际观察）土耳其里拉持续贬值 逆向政策惹恶果

新华社记者郑思远 施洋

土耳其里拉对美元汇率23日出现暴跌。分析人士认为，在国内通胀高企情况下，土耳其总统埃尔多安仍力挺央行降息政策，是当天里拉暴跌的直接原因。与此同时，以美联储为首的主要经济体央行货币政策转向放大了土央行“逆向”操作的影响，加大了里拉汇率波动。

土耳其里拉对美元汇率23日连破12比1、13比1两个整数关口，一度跌至13.49比1的历史最低点，单日跌幅超过10%。今年以来，里拉已累计贬值约40%，是今年表现最差的新兴市场货币。

埃尔多安为“降息以对抗通胀”的政策辩护，是导致当天里拉汇率暴跌的直接诱因。埃尔多安22日在内阁会议后表示支持土央行最近的降息措施，称土耳其致力于投资、生产、就业和出口而不是“利率恶性循环”的经济政策。

通常来说，一国央行往往采取加息措施来抑制通胀。而在当前国内通胀率接近20%的情况下，土央行非但没有加息，反而多次降息。本月18日，土央行宣布将基准利率从16%降至15%，自9月以来已累计降息400个基点。

在以美联储为首的主要经济体央行为抑制通胀开始或准备收紧货币政策的当下，土央行的“逆向”操作或进一步拉大其与其他经济体的利差，引发资本外流、汇率波动、债务负担加重等一系列连锁反应。

资深新兴市场投资者马克·默比乌斯在接受美国消费者新闻与商业频道采访时说，考虑到美联储可能采取的加息举措，土耳其可能不会是唯一一个面临货币危机的国家。

美国是全球第一大经济体，美联储货币政策调整将产生显著外溢效应，其他经济体或被迫调整自身货币政策。因为如果不调整，美联储一旦加息，这些国家的资金就会趋利而大量外流，引发汇率动荡，甚至导致货币危机或金融危机。

美国《华尔街日报》网站此前刊文说，美国经济正在推高全球通胀和美元汇率，迫使一些国家央行提高利率，尽管这些国家的新冠病毒感染人数仍然很高，经济也未完全复苏。

今年以来，已有多个国家“抢跑”，赶在美联储行动之前加息。本月24日，新西兰储备银行（央行）宣布将基准利率上调25个基点至0.75%，为该行10月以来第二次加息。10月22日，俄罗斯央行宣布将基准利率提高75个基点至7.5%，为该行今年第六次加息。

不过，分析人士指出，与上一次美联储启动货币政策正常化相比，当前新兴经济体抵御金融市场波动风险的能力总体增强，政策准备也更为充分，能更好应对美联储政策调整的影响。

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