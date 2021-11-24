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美国航天局发射航天器 测试防小行星撞地球能力

2021年11月24日19:20 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿11月24日电 美国航天局“双小行星重定向测试（DART）”航天器24日从加利福尼亚州发射升空。这是美国航天局首次开展测试小行星轨道偏移技术的任务，旨在提高防御小行星撞击地球的能力。

　　据美国航天局网站24日发布的消息，美国东部时间24日凌晨1时21分（北京时间24日14时21分），DART航天器搭乘一枚“猎鹰9”火箭从加州范登堡太空军基地发射升空。按计划，DART与火箭分离后将独自飞行近一年时间，于2022年9月撞向一个近地“双胞胎”小行星系统中较小的一颗小行星，以改变其轨道。

　　据美国航天局介绍，这个“双胞胎”小行星系统由两颗直径分别约为780米和160米的小行星组成。较小的一颗是环绕较大小行星飞行的卫星，它就是此次试验的撞击对象。这颗目标小卫星并不会对地球构成威胁，撞击后也不会构成新的威胁，因此成为这类撞击试验的“完美天然实验室”。

　　据介绍，这次撞击主要为了验证通过“动能撞击器技术”改变小行星运行轨道。DART航天器主体尺寸与一辆小汽车相当，两侧各有一个完全展开后长约8.6米的太阳能电池板。借助其搭载的高分辨率摄像机和自动导航系统，在“双胞胎”小行星系统距地球约1100万千米时，DART将以每秒约6.6千米的速度撞向目标小卫星。

　　这次撞击将使目标小卫星轨道周期缩短约4分钟，略微拉近“双胞胎”小行星系统中两颗小行星之间距离，这个改变幅度足以用地球上的望远镜观测到。2024年，欧洲航天局将发射“赫拉”任务航天器，深入研究这次撞击对该小行星系统的影响。

　　几乎每天都有小行星撞向地球，但绝大部分都在地球大气层中分解，尺寸较大、能真正撞到地面的小行星十分罕见，但小行星撞地球的风险理论上确实存在。美国航天局说，DART任务的目标是改变中等大小近地小行星轨道，这类小行星有可能造成区域性破坏。由于其体积相对较小，还有许多尚未被观测到，可能会发生撞击地球现象。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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