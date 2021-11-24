人民网曼谷11月24日电 （记者孙广勇）11月24日，中国驻孔敬总领事馆向泰国孔敬孔院图书馆捐赠一批“当代中国”系列丛书，赠书仪式通过线上视频方式举行，中国驻孔敬总领事馆总领事廖俊云、孔敬大学校长常才、西南大学副校长陈时见等嘉宾出席并发表致辞，孔敬孔院全体师生参与了此次活动。

中国驻孔敬总领事馆一直关注并支持孔敬孔院工作。2018年孔敬孔院“中国研究中心”成立之时，领馆捐赠了价值20万泰铢的中文图书。今年，欣逢孔敬孔院办学十五周年之际，领馆再次捐赠了“当代中国”系列丛书数十套，为孔敬孔院图书馆建设发展再添助力。

廖俊云表示，赠人玫瑰，手有余香，赠书也一样，赠人书籍，书香长存；希望孔敬孔院以图书馆为媒，进一步推动和深化中泰双方人文教育交流；希望这些有关中国的经济、政治、历史、文化、社会生活等精彩纷呈的各类图书能帮助广大泰国师生及民众了解全面、真实、立体的中国。

常才高度评价了孔敬孔院图书馆建设工作。他表示，孔敬孔院图书馆开始面向全泰民众免费开放，这能让孔敬孔院产生更大的辐射效应与积极作用。

陈时见对领馆的捐赠表示了感谢和赞许，并对孔敬孔院的发展提出殷切希望。他表示，孔敬孔院始终秉承开放、共享的办学理念，希望上架的新书可以为图书馆注入新鲜血液，希望全新打造的图书馆，能让中文知识更接地气，能让中国文化轻松走入寻常百姓家，能为中泰文明的交流互鉴再添助力。

日前，孔敬孔院不断升级中文服务的实际举措赢得了泰国社会各界的一致关注，不断丰富的优质中文图书资源，更好地满足了泰国民众学习中文、钻研教学、了解中国、休闲娱乐的需求。今后，孔敬孔院将继续发挥资源优势，满足泰国人民的精神文化需求，助力国际中文教育事业的发展。

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