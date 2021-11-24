人民网约翰内斯堡11月23日电 （记者邹松）11月23日，华新水泥股份有限公司（下称“华新水泥”）和中非发展基金有限公司（下称“中非发展基金”）联合投资的坦桑尼亚马文尼水泥厂项目举行160万吨新型节能环保粉磨站投产暨水泥产品上市仪式。坦桑尼亚驻华大使贝尔瓦·凯鲁基、华新水泥总裁李叶青、中非发展基金董事长宋磊和坦桑经销商代表受邀通过线上或线下方式出席，中国驻坦桑尼亚大使陈明健致贺信。

马文尼水泥厂项目是中非发展基金在新冠肺炎疫情期间完成投资收购、技术改造、新建扩建、实现投产的第一个项目。项目充分践行绿色投资理念，采用最先进的收尘设备；设有余热发电系统，有效节约能源；并研究使用当地生物质燃料及废弃物代替化石燃料，为减少碳排放、进一步净化环境做出贡献。

贝尔瓦·凯鲁基在致辞中充分肯定项目对带动当地工业发展的意义。他表示，项目有力提升当地水泥产能和产品竞争力，为当地创造就业岗位，增加财税，带来先进技术，对中坦关系友好发展起到积极促进作用。

陈明健在贺信中对项目克服新冠肺炎疫情不利影响、如期实现项目投产给予高度评价。她认为，项目展现了中国企业高超专业精神和工作能力，并指出该项目是中国在坦最大单笔投资项目，是落实中非合作论坛北京峰会“八大行动”的重要成果，将为坦工业化发展提供重要支撑。

投产仪式期间，华新水泥与中非发展基金还签署了战略投资框架合作协议。根据协议，双方将在中非合作论坛第八届部长级会议精神引领下，继续发挥各自产业优势和投融资优势，在坦桑尼亚和其他非洲国家开展系列投资合作，共同推动中非制造业深入融合发展，为促进非洲可持续发展贡献新的力量。

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