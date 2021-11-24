新华社北京11月24日电 （国际观察）期待下一个共赢繁荣的三十年——东盟人士期待中国东盟经贸关系再上层楼

新华社记者

作为山水相依的友邻，中国与东盟并肩同行，走出一条睦邻友好、合作共赢的光明大道，成为地区合作与发展的典范，为亚太地区乃至世界稳定繁荣发展作出贡献。

今年，恰逢中国东盟建立对话关系30周年。在22日以视频方式举行的中国－东盟建立对话关系30周年纪念峰会上，中国与东盟正式宣布建立全面战略伙伴关系。东盟人士表示，30年来，中国与东盟合作步履铿锵，双方关系不断提质升级、走深走实，期待未来双方携手并肩，助力经贸关系更上层楼。

泰国正大管理学院中国－东盟研究中心主任汤之敏说，站在“三十而立”的历史节点，中国与东盟已经在经贸等领域取得长足进展。双方正推进“一带一路”倡议与《东盟互联互通总体规划2025》对接，以共同应对挑战、推动世界经济复苏和增长。

缅甸仰光大学国际关系学院教授钦玛玛妙向记者表示，中国与东盟建立全面战略伙伴关系，是双方关系史上新的里程碑，将进一步促进东盟共同体建设，助力东盟各国实现发展目标。

中国与东盟是好邻居、好朋友、好伙伴。30年来，中国与东盟贸易规模扩大85倍，实现互为第一大贸易伙伴的历史性突破。上世纪90年代初进入中国的菲律宾企业上好佳便是中国与东盟不断扩大经贸往来的参与者与见证者。从上海第一家工厂到全国14家工厂，上好佳的企业拓展伴随着中国经济的开放与发展。如今，中国已成为上好佳最大市场，业务量占近四成。上好佳中国区掌门人施学理说，中国主动扩大开放为区域繁荣带来机遇。

缅甸工商联合会副主席、缅甸大米协会会长耶敏昂说，中国表示未来5年力争从东盟进口1500亿美元农产品，缅甸农业界感到非常振奋和鼓舞。他期待未来与中国伙伴开展更多贸易投资合作，加速疫后缅甸经济复苏。

印度尼西亚东盟南洋基金会主席班邦·苏尔约诺评价说，中国与东盟高水平经贸合作提升了双边贸易往来，优化了地区产业配置，实现了产业深度融合。中国与东盟的互利共赢合作已成为发展中国家合作的典范。

30年来，中国与东盟携手促进区域经济一体化，取得中国-东盟自由贸易区全面建成、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）签署等硕果。

柬埔寨贝尔泰国际大学教授约瑟夫·马修斯表示，未来双方可以RCEP生效为契机，推动经济联通性、提高区域竞争力，为区域内人民带来更多福祉。同时，“一带一路”倡议将成为推动区域互联互通建设的重要力量。

马来西亚－中国总商会署理总会长卢国祥表示，中国与东盟关系正在全面高速发展，对区域内各方都是巨大历史机遇。双方产业优势互补，未来在数字经济、人工智能与清洁能源等领域合作潜力巨大。“相信下一个30年，中国与东盟将取得更辉煌成就。”（执笔记者：王嘉伟；参与记者：余谦梁、郑世波、宋宇、毛鹏飞、车宏亮、张东强、朱炜、王大玮、刘锴、闫洁）

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