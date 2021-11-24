新华社惠灵顿11月24日电（记者郭磊 卢怀谦）新西兰新冠疫情应对部长克里斯·希普金斯24日宣布，该国将从明年年初开始分阶段放宽入境隔离措施，逐步重新开放边境。

希普金斯当天在一份政府声明中说，新西兰重开边境主要分三个步骤：从明年1月16日午夜起，完成新冠疫苗接种的新西兰公民和居民从澳大利亚返回该国将免除集中隔离；2月13日午夜起，完成疫苗接种的新西兰公民和居民从除疫情高风险国家外的任何国家返回，均免除集中隔离；4月30日起，完成疫苗接种的外国人入境新西兰可以免除集中隔离。

据介绍，上述免除集中隔离的入境旅客需要出示临行前核酸检测阴性结果、完成疫苗接种证明和对旅行史的声明。能提供这3项证明的旅客入境后，均免除集中隔离，还需进行7天自我隔离，并至少接受两次核酸检测。

目前，新西兰边境仅对新西兰公民和居民开放，但入境旅客需要集中隔离14天。希普金斯表示，新防疫系统即将实施，新西兰最大城市奥克兰计划于近期结束“封城”，全国各地疫苗接种率不断提升并开始推广加强针注射，这些措施为重开边境提供了条件。

自今年8月由德尔塔毒株引发新西兰本轮新冠疫情以来，尽管政府推出一系列应对措施，但疫情仍不断蔓延至全国大部分地区。新西兰卫生部24日发布数据显示，当天该国新增新冠确诊病例216例。

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