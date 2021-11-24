新华社巴黎11月24日电 （国际观察）疫情再反复 欧洲陷两难

新华社记者陈晨

根据世界卫生组织官方网站的疫情统计数据，截至23日，欧洲地区过去7天内新增新冠确诊病例2530231例，新增死亡病例29466例。

自11月以来，欧洲再次成为全球疫情的“震中”，多个国家单日新增确诊病例居高不下。各国纷纷重拾或加强防疫举措，但趋严趋紧的防疫措施在荷兰、奥地利、比利时等国引发了不同程度的抗议活动，这进一步增加了病毒传播的风险，使欧洲防疫之路变得更加艰难。

疫情反复

世卫组织欧洲区域办事处23日发表声明说，该组织欧洲区域过去一周报告的日均新增新冠死亡病例接近4200例，比9月底时的数据增加一倍。截至目前，该区域53个国家的累计新冠死亡病例超过150万例。

声明说，当前新冠病毒已成为欧洲区域的“头号致死原因”。预计从现在到明年3月1日，区域内25个国家的医院床位将面临高度或极度压力，49个国家的重症监护室将面临高度或极度压力。根据模型推演，明年春季该区域累计新冠死亡病例可能超过220万例。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所23日发布的数据显示，德国7天感染率创疫情暴发以来新高，每10万人新增确诊病例达到399.8例。法国截至22日的7天日均确诊病例大约1.85万例，创今年8月27日以来新高。法国总理卡斯泰当日新冠病毒检测结果也呈阳性。英国21日报告新增确诊病例40004例，最近7天累计确诊287205例，比前一周增加9.4%。

世卫组织欧洲区域办事处认为，造成该区域当前疫情形势的主要原因包括：具有高传染性的德尔塔毒株成为该区域蔓延的主要新冠病毒；一些国家认为新冠疫情不再是“紧急威胁”并解除了“口罩令”和保持社交距离等防疫措施；随着天气变冷，人们在室内活动增加；很多人仍未接种疫苗，而且已接种疫苗的防护作用在逐渐降低。

防疫加码

面对来势汹汹的疫情，欧洲各国纷纷加强防疫措施，并加快推进疫苗接种工作。奥地利22日起实施全国性“封禁”，成为西欧首个再次全国“封禁”的国家。奥地利还将成为欧盟第一个实行强制性疫苗接种的国家，该国政府日前宣布，从明年2月起实行强制性疫苗接种。

德国卫生部长延斯·施潘23日说，德国疫情变得“剧烈”，需要采取更多防疫限制措施，不排除需实施“封禁”。德国巴伐利亚州和萨克森州均宣布取消“圣诞市场”这一传统节庆集市活动。黑森州则宣布，未来只有接种新冠疫苗者和康复患者可进入餐馆、体育场馆或文化机构的室内区域。

匈牙利从22日开始在全国开展疫苗接种周活动，所有人无须注册或预约即可在指定的疫苗接种点接种。希腊政府则从本周起实施更多限制未接种疫苗者的措施。

世卫组织欧洲区域办事处主任克卢格呼吁各国采取“疫苗+”的方法，即在完全接种的情况下尽可能接种疫苗加强针，在日常生活中继续采取戴口罩、勤洗手、室内通风、保持社交距离等防疫措施。

难上加难

趋严趋紧的防疫措施在欧洲多国尚未取得明显成效，却引发了多起抗议活动。医学专家指出，相关活动中人员聚集增加了传染风险，这将令欧洲抗疫难上加难。

19日晚，荷兰鹿特丹发生反对防疫措施的抗议活动，警方随即在该市中心实施紧急状态，禁止人员在中央车站附近停留。海牙、恩斯赫德、格罗宁根等荷兰城市20日和21日晚也发生暴力抗议活动。警方在恩斯赫德和格罗宁根逮捕多人，并宣布在这两地实施紧急状态。

20日，数千人在克罗地亚首都萨格勒布市中心抗议。奥地利首都维也纳20日也爆发大规模抗议游行，约4万人走上街头，反对强制性接种疫苗；21日，比利时首都布鲁塞尔超过3.5万人抗议当局“限制自由”的新防疫措施，其后抗议活动更变为大规模骚乱。

法国卫生和医学研究所专家、巴黎比沙医院传染病科负责人亚兹丹帕纳赫指出，抗议活动导致的人群聚集，对于防疫而言是一个很严重的问题，其中存在诸多“重要风险因素”。抗议者在高喊口号时呼出的飞沫有可能携带病毒。

对于防疫措施，欧盟委员会发言人达娜·斯皮南特说：“就人性而言，伴随了我们两年的限制措施肯定是令人疲倦，但我们必须团结一致遵守防疫规定，这很重要，这才是走出疫情的出路。”（参与记者：李学军、王湘江、陈浩、潘革平、张毅荣、于涛、李骥志、张琪、于帅帅）

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