人民网休斯敦11月24日电 （记者张梦旭）11月23日，美中关系全国委员会、美国乒协和中国乒协在休斯敦联合举办“续写友好情谊、开创美好未来——中美‘乒乓外交’50周年纪念活动”。中国驻美国大使秦刚和美前国务卿基辛格、中国国家体育总局局长兼中国奥委会主席苟仲文、美国奥委会主席利昂斯分别发表视频致辞，联邦众议员杰克逊·李、休斯敦市长特纳、乔治布什美中关系基金会主席尼尔·布什、亚洲协会得州分会主席孙云萍、美中关系全国委员会副会长白莉娟、美国乒协主席查尔和首席执行官沈伟妮、中国乒协主席刘国梁以及中美两国乒乓球国家队队员及各界来宾150余人出席。

秦刚大使在致辞中表示，过去50年，国际关系中一个最重要的事件就是中美关系恢复和发展，造福了两国和世界。而这一最重要的事件就是从小小的乒乓球开始的。50年前，毛泽东主席、周恩来总理和尼克松总统、基辛格博士等两国老一辈领导人以非凡的战略远见和勇气，抓住历史性机遇，安排两国乒乓球队互访，以小球推动大球，拉开了中美关系正常化的序幕。50年来，中美关系历经风雨不断向前发展，取得历史性成就。

秦刚大使表示，中国人常说：友谊第一、比赛第二。我们认为，合作共赢始终是中美关系的主流。尽管有时会有竞争，但双方应该像乒乓球运动员一样遵守公认的规则，开展公平、良性的竞争，在竞争中相互尊重，相互欣赏，互学互鉴，共同提高。正如尼克松总统曾说过的，“乒乓球比赛会有输赢，但最大赢家是美中两国人民的友谊”。50年后，中美关系又处在新的十字路口。中美关系这个大球仍需要乒乓球这个小球来推动，那就是“乒乓外交”所体现出的战略远见、政治勇气和人民友谊。这就是我们今天纪念它的现实意义所在。

基辛格博士在致辞中表示，今年是美中“乒乓外交”50周年，此时此刻我很激动。50年前，美国乒乓球队向中方提出了访华请求，并他们没有官方使命在身。中方领导人很快邀请美方代表团到中国进行了历史性访问。我们也担心美中“乒乓外交”公诸于世后将会引发国内辩论，访华问题将面临更多困难。但是我们都错了，此访效果非常好。美方运动员表现得像职业外交官，中国东道主则表现出热情友好。此次访华之旅为美中关系作出了重要贡献，希望我们每个人都知道乒乓球能为促进我们两个伟大国家的相互理解与和平共处作出贡献。

苟仲文局长在致辞中表示，体育是全人类的共同语言，不同国家、民族和文化背景的人们通过体育增进彼此了解与友谊。当前中美关系正处于关键十字路口，应该汲取“乒乓外交”的宝贵历史经验，续写新时代“乒乓外交”新篇章，让体育成为中美两国民相亲、心相通的桥梁和纽带，增进两国人民的相互了解和友谊，夯实中美友好的根基。

利昂斯主席在致辞中表示，在2021年世界乒乓球锦标赛开幕之际举办纪念中美“乒乓外交”50周年活动具有重要意义。1971年美国乒乓球代表团接受邀请赴华访问，当时国际媒体均予以头版报道，给乒乓球冠以“改变世界的运动”的称号。新时期的美中关系一定会向全世界传递出和平的信息。

美联邦众议员杰克逊·李表示，体育是开展外交的一个良好渠道。奥林匹克运动不仅展示竞争的一面，也在展示接触交流的一面，这就是体育外交、乒乓外交。世乒赛首次在美举行具有特殊意义，因为今年是美中“乒乓外交”50周年。大多数人只能从历史书中了解美中“乒乓外交”，此次纪念活动让大家现场重温这段历史，感受运动员所展出的建立友谊、释放善意以及促进美中关系正常化的力量。

休斯敦市长特纳表示，昨天，美中两国运动员进行了联合训练，以纪念美中“乒乓外交”50周年。50年前，美中两国运动员进行了历史性的交往，为尼克松总统访华、打破两国关系坚冰铺平了道路，展现出“友谊第一、比赛第二”的精神，而这种精神在今天依然具有重要意义。

美中关系全国委员会副会长白莉娟、美国乒协首席执行官沈伟妮、中国乒协主席刘国梁以及中美“乒乓外交”亲历者梁戈亮、郑怀颖、史维利斯、霍尔弗罗斯等先后发表致辞，回顾中美“乒乓外交”的难忘历程，重温“小球转动大球”的历史佳话，表示“乒乓外交”充分反映出中美双方对建立、发展友好关系的共同愿望和两国人民之间的深厚情谊，两国应继承和发扬“乒乓外交”精神，让人文交流和民间往来继续为中美关系发展增添更多正能量。

活动期间，中国乒乓球队代表王皓、樊振东与曾参与当年“乒乓外交”的美国运动员史维利斯、霍尔弗罗斯特进行了精彩的表演赛，引来现场嘉宾的阵阵喝彩与掌声。表演赛前，美国乒协主席查尔、中国乒协主席刘国梁分别向中美两国老一辈乒乓球运动员梁戈亮、郑怀颖、史维利斯、霍尔弗罗斯特颁发“乒乓外交”贡献奖。现场还播放了1971年美国乒乓球代表团访华、1972年中国乒乓球代表团访美的纪录片，重温这段历史佳话，续写中美友好情谊。

当晚，纪念活动历时1个多小时，气氛热烈友好。来宾们纷纷积极评价中美“乒乓外交”的历史意义，希望通过传承和弘扬“乒乓外交”精神，推动中美关系早日重回健康发展的正确轨道。

此外，为隆重纪念中美“乒乓外交”50周年，中美两国乒乓球代表团于11月21日宣布组队出战世乒赛混双比赛，于22日进行了赛前合练。

11月21日，休斯敦中国人活动中心与本届世乒赛承办方休斯敦体育局、国际乒联共同举办纪念中美“乒乓外交”50周年晚宴，秦刚大使向该活动致贺信。

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