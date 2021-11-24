新华社联合国11月23日电 中国常驻联合国副代表耿爽23日在安理会伊拉克问题公开会上发言，敦促伊拉克各方和平解决选举争端，有序完成新政府组建。

他说，伊拉克新一届国民议会选举上个月顺利举行，中方对此表示欢迎。中方谴责11月7日袭击卡迪米总理官邸的行径，对近期出现针对伊最高选举委员会、联合国伊拉克援助团的暴力威胁表示关切，希望伊拉克各方保持冷静克制，在宪法和法律框架下通过和平手段表达诉求、解决争端。中方鼓励伊各派别以此次大选为契机，进一步凝聚共识、加强团结，有序完成新政府组建，为继续推进国家建设、实现发展繁荣奠定坚实政治基础。

他说，伊拉克安全形势依然严峻，“伊斯兰国”残余势力频繁发动袭击。国际社会要继续坚定支持伊拉克反恐努力。有关国家应当负起责任，尽快推进在伊外国恐怖作战分子及其家属的甄别和遣返。中方希望伊拉克主权和领土完整能得到所有国家的尊重。

他说，伊拉克实现长治久安离不开良好的周边环境。今年8月举行的巴格达合作与伙伴关系会议就支持伊拉克和平发展、共同应对地区挑战达成重要共识，并建立后续落实机制，中方对此表示欢迎。中方希望伊拉克和主要地区国家充分利用这一机制，加强沟通，增进互信，开展合作，共同维护地区稳定。中方赞赏并支持伊拉克和科威特继续围绕失踪人员和财产问题开展密切合作。

他说，中方始终是伊拉克人民的真诚朋友，中方将同国际社会一道，继续支持伊拉克抗击疫情、发展经济和改善民生。

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