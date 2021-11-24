新华社纽约11月23日电（国际观察）美国联合多国释放原油储备 国际油价缘何不跌反涨

新华社记者刘亚南

美国政府23日宣布，将联合多个主要石油消费国释放原油储备，以便为油价降温，但国际油价当日不跌反涨。

截至当天收盘时，纽约商品交易所2022年1月交货的轻质原油期货价格上涨1.75美元，收于每桶78.50美元，涨幅为2.28%。2022年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格则上涨了2.61美元，收于每桶82.31美元，涨幅为3.27%。

市场人士认为，释放原油储备难以对油价产生持续影响，国际油价在此前几个交易日出现的显著下跌反映市场提前消化这一消息，而且当日美国公布的具体措施力度不及市场预期。

近期美国汽油价格已升至7年来高位，国内对释放战略石油储备平抑油价的呼声不断高涨。美国白宫23日宣布，美国能源部将从战略石油储备中释放5000万桶原油，以缓解经济从新冠疫情中复苏时出现的石油供需不匹配问题并降低油价。

美国能源部表示，这5000万桶原油最早将于今年12月中下旬开始投放市场，其中1800万桶已得到国会批准将直接销售，另外3200万桶属于短期交换，待油价平稳后约定于2022年至2024年归还战略石油储备。

加拿大皇家银行资本市场公司全球大宗商品战略负责人赫利玛·克罗夫特预计，鉴于印度已经宣布计划释放500万桶原油储备，再加上日本、韩国、英国等国的释放量，此次多国联合释放的原油储备规模预计为6500万桶至7000万桶。

数据显示，美国目前战略原油储备规模略高于6亿桶，而全球日均石油需求量约为1亿桶。

美国合众银行财富管理投资策略师罗伯·霍沃思表示，美国释放原油储备的总规模高于此前市场预期，但其中很大一部分属于短期交换，需要返还，这在一定程度上令这一政策的影响打了折扣。

CIBC私人财富管理公司高级能源交易员瑞贝卡·巴宾表示，释放原油储备的计划此前已经广为市场所知，因而已在市场价格中得到体现。而且由于交易员在年底前锁定利润，原油期货品种的头寸在过去几周大幅减少，这也降低了市场对这一消息的反应强度。

美国价格期货集团高级市场分析师菲尔·弗林认为，释放原油储备只会对油价带来短期冲击。

分析人士认为，后期疫情走势和产油国对释放原油储备是否做出政策反应将决定油价的下一步走向。

霍沃思说，释放战略原油储备的影响将是温和的，市场关注的将仍然是需求走向，美国交通部数据显示美国航空客运数据依然强劲。他认为，新冠病毒感染人数的反弹和欧洲重新实施疫情封禁措施不大可能显著影响市场需求，近期新冠感染人数的增加尚未对石油需求带来持续影响。

霍沃思表示，如果联合释放原油储备让油价降至上周低点以下，欧佩克与非欧佩克产油国很可能会考虑对此采取行动，但基于当日市场表现，欧佩克与非欧佩克产油国可能采取观望态度。

克罗夫特说，虽然仍预计欧佩克与非欧佩克产油国在下周举行的例行月度会议上将维持现有产量政策不变，但不能完全排除沙特会推动减少现有产量逐月增幅以应对消费国联合释放原油储备的做法。不过，由于担心美国的政治压力，多个与美国关系密切的海湾国家很可能会反对这一行动。

奥地利JBC能源咨询公司说，欧佩克在最初的产量协议中保留了暂停提高供应量的选项。在担忧石油需求走低的情况下，主要产油国可能会推迟提高原油供应量。除非欧佩克与非欧佩克产油国彻底取消逐渐增加供应量的计划，明年油价预计将逐渐回落。

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