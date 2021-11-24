新华社东京11月24日电（记者刘春燕）日本政府24日宣布，将配合美国为平抑油价而释放战略石油储备的行动，在不违反石油储备法的前提下释放国家过剩石油储备。

日本首相岸田文雄当天上午表示，美国总统拜登已经宣布释放战略石油储备。为稳定国际市场，日本一直与美国保持合作，这次日本也将与美国保持步调一致。政府决定以不违反石油储备法的形式出售一部分国家储备石油。他同时强调，原油价格稳定是关乎疫后经济复苏的重要课题。

美国白宫23日宣布，美国能源部将从战略石油储备中释放5000万桶原油，以缓解经济从新冠疫情中复苏时出现的石油供需不匹配问题并降低油价。美国能源部表示，其中1800万桶已得到国会批准将直接销售，另外3200万桶属于短期交换。

据《日本经济新闻》报道，随着日本国内石油需求下降，日本每日所需储备量也相应减少，超出国家必要储备量的过剩储备部分将通过招标方式出售。预计政府将首先释放420万桶，约相当于日本国内1至2天的需求量。政府或根据需要继续追加释放量。

据日本媒体报道，截至9月底，日本拥有相当于国内需求约240天的石油储备。其中国家储备占145天，石油公司等民间储备90天，其余是日本与产油国的共同储备。

与此前东日本大地震及利比亚危机爆发时日本释放民间石油储备不同，这次即将释放的国家储备是日方的空前之举。根据日本的石油储备法，石油储备并非稳定油价的工具，不允许因价格高企就释放储备，只能在供应面临中断或发生灾害时释放石油储备。不过，目前政府和私营部门持有的储备量都超过了法定最低要求。释放过剩储备不受法律限制。

据日本媒体报道，日本政府将于年内实施招标。出售石油储备的销售收入有可能被用作抑制汽油价格上涨的补助金。

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