人民网联合国11月23日电 （记者李晓宏）当地时间11月23日，中国常驻联合国副代表耿爽在安理会伊拉克问题公开会上发言呼吁，国际社会要继续坚定支持伊拉克反恐努力和实现长治久安。

耿爽说，伊拉克新一届国民议会选举上个月顺利举行，中方对此表示欢迎。中方赞赏伊拉克政府和人民为此付出的巨大努力，充分肯定联伊援助团提供的选举支助。中方谴责11月7日袭击卡迪米总理官邸的行径，对近期出现针对伊最高选举委员会、联伊援助团的暴力威胁表示关切，希望伊拉克各方保持冷静克制，在宪法和法律框架下通过和平手段表达诉求、解决争端。中方鼓励伊各派别以此次大选为契机，进一步凝聚共识、加强团结，有序完成新政府组建，为继续推进国家建设、实现发展繁荣奠定坚实的政治基础。

耿爽指出，伊拉克安全形势依然严峻，“伊斯兰国”残余势力频繁发动袭击。国际社会要继续坚定支持伊拉克反恐努力。有关国家应当负起责任，尽快推进在伊外国恐怖作战分子及其家属的甄别和遣返。11月4日，伊拉克常驻代表致函安理会轮值主席，通报了土耳其今年6月至9月对伊拉克的侵犯行为。秘书长报告也记录了有关空袭和炮击导致伊平民伤亡的情况。中方希望伊拉克主权和领土完整能得到所有国家的尊重。

耿爽强调，伊拉克实现长治久安离不开良好的周边环境。今年8月举行的巴格达合作与伙伴关系会议就支持伊拉克和平发展、共同应对地区挑战达成重要共识，并建立后续落实机制，中方对此表示欢迎。中方希望伊拉克和主要地区国家充分利用这一机制，加强沟通，增进互信，开展合作，共同维护地区稳定。中方赞赏并支持伊拉克和科威特继续围绕失踪人员和财产问题开展密切合作。

耿爽说，联合国和伊拉克政府今年9月签署了《联合国可持续发展合作框架》。中方希望联合国发展系统以此为契机，紧紧围绕伊拉克政府在发展领域的施政重点，有针对性地加大资源动员、采取切实行动，帮助伊拉克早日实现2030年可持续发展议程。

耿爽表示，中方始终是伊拉克人民的真诚朋友。上周，中国政府援助伊拉克的第四批共100万剂新冠疫苗运抵巴格达。中方将同国际社会一道，继续支持伊拉克抗击疫情、发展经济和改善民生。

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