人民网东京11月24日电 （记者岳林炜）11月23日下午，“熊猫杯”日本青年感知中国征文大赛2021线上颁奖仪式成功举行。

本次活动由中国外文局亚太传播中心、中国驻日本大使馆、日本科学协会共同主办。中国外文局局长杜占元、中华人民共和国驻日本国特命全权大使孔铉佑分别在北京和东京线上出席仪式并致辞。大赛合作机构代表、评委代表、日本青年获奖者约100人进行了线上交流。

今年，征文大赛虽因疫情冲击遇到困难，但依然收到了400份投稿。经评委严格评审，最终评选出优秀奖10名、入选奖10名、佳作奖35名和团体奖4名。其中，团体奖分别由冲绳县立八重山商工高等学校、创价高校、立命馆宇治高等学校、神田女学园高等学校摘得。

杜占元在致辞中指出，大赛中展现出的中日青年坦诚交流、彼此吸引的故事，反映了两国人民加强友好合作的真实心声。他表示，两国人民友好的未来寄望于青年一代，希望两国青年朋友进一步加强相互往来、增进相互理解、发展长久友谊，不断为两国未来播撒友谊的种子，为中日友好事业注入更多青春力量。

孔铉佑在致辞中强调，中日是一衣带水的近邻，增进彼此间国民感情是双方面临的共同课题。期待两国青年积极传承前辈的优良传统，踊跃投身中日友好交流和各领域互利合作，为中日关系发展增添更多源头活水和内生动力。2022年冬奥会将在“双奥之城”北京拉开帷幕。他期待冬奥选手在赛场上发挥最佳竞技水准，取得理想成绩，也期待中日两国选手能书写更多的冬奥友好佳话。

日本财团理事长尾形武寿发来视频寄语。他表示，始终认为邻国中国是日本重要的合作伙伴，希望日中两国跨越差异和隔阂，持续推动日中两国的民间交流。

日本科学协会会长高桥正征通过视频寄语，期待获奖青年根据自身的兴趣与关注点，了解和思考日中两国相关话题，为未来的访华活动提前“预热”。

大赛评委星屋秀幸在点评时表示，日本青年以独特视角讲述了自己与中国的故事，令人深受感动。看到肩担日中未来发展的两国青年正通过民间交流深化相互理解，夯实彼此互信，他相信两国关系的未来充满希望。

为更好了解日本青年对中日关系的看法，大赛还面向参赛者及热心参与中日交流的日本青年，开展了“熊猫杯”青年交流问卷调查。

相关数据显示，97.63%的答卷人认为，对于日本而言，中日关系“非常重要”或“比较重要”；92.89%的答卷人认为，“为实现亚洲和世界的和平与繁荣，中日两国应构建更为紧密的合作关系”；63.98%的答卷人认为“在两千多年的交流过程中，中日两国形成了相通的东方文化与价值观”。问卷数据显示，参加“熊猫杯”的日本青年充分意识到中日关系与中日合作的重要性，并认为东方智慧对于解决世界性课题具有重要意义。

据悉，如疫情得到有效控制，今年的大赛获奖者将和2020年度、2022年度的获奖者于明年下半年共同访华。

“熊猫杯”征文大赛创办于2014年，面向16岁至35岁的日本青年征集日语文章，迄今已成功举办8届，旨在促进中日间青少年交流，增进相互理解和友谊。八年来，大赛共收到来自日本全国47个都道府县的近3500份投稿。

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