人民网华盛顿11月23日电 （记者李志伟）数据显示，截至11月21日，美国2021年新冠肺炎死亡病例已经超过了2020年的数据。美国《国会山报》称，美国达到“另一个发人深省的里程碑”。美国马克西姆斯公共健康公司统计了2021年以来美国新冠疫情的多个里程碑。

约翰斯·霍普金斯大学的数据显示，到目前为止，2021年美国至少有385348人死于新冠，这已经超过了2020年全年美国新冠死亡病例总和。距离年底还有1个多月时间，这一数字还将继续攀升。

根据美国马克西姆斯公共健康公司的统计，2021年，尽管新冠疫苗逐步推广使用，但是美国疫情依旧达到了多个里程碑。

2021年1月1日，美国新冠确诊病例超过2000万，从1000万例上升到2000万例，仅用了8周时间。

2021年1月8日，美国单日确诊病例首次超过30万。

2021年2月22日，美国新冠死亡病例超过50万。

2021年3月24日，美国新冠确诊病例超过3000万

2021年6月15日，美国新冠死亡病例超过60万。

2021年9月6日，美国新冠确诊病例超过4000万。

2021年9月15日，约翰斯·霍普金斯大学的数据显示，每500名美国人中就有1人死于新冠病毒。

2021年9月20日，美国新冠死亡病例超过67.5万例，超过1918年流感大流行在美国造成的死亡人数。

2021年10月1日，美国新冠死亡病例超过70万。

2021年11月21日，美国新冠死亡病例超过77万。

随着冬季到来，美国疫情再次变得严峻。英国《卫报》网站报道说，美国新冠确诊病例再次攀升，预计很快将再次回到日均新增10万例的水平。而美国中西部地区涨幅最大，病例增加超过20%。美国疫情再次恶化，是因为冬季到来，人们在室内的时间更多，“这可能预示另一波病例浪潮”。

有分析指出，一波又一波的疫情背后的症结是美国的党派极端对立、政治高度极化以及社会严重撕裂。随着疫情在全美蔓延，从核酸检测、佩戴口罩、保持社交距离到疫苗注射、紧急纾困法案，几乎每一件与疫情相关的举措都被党派政治绑架。

就连美国的医护工作者都屡屡遭到威胁。美国沃克斯新闻网报道了美国医护人员在疫情期间受到攻击、威胁的情况。美国疾控中心7月一份针对2.6万名公共卫生人员的调查显示，近24%的受访者表示他们在工作时“感到被霸凌、威胁或骚扰”。而在疫情之前，公共卫生工作者对他们的工作满意度很高。现在他们出现创伤后应激障碍的比例更高了。美国疾控中心流行病学家卡罗尔·饶说，“我们有一种感觉，公共卫生工作者承受着巨大压力。威胁、骚扰、霸凌的数量如此之多，令人惊讶。”

(责编：高歌、常红)