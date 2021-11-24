人民网北京11月24日电 （刘动、马蒂奥）2022年北京冬奥会筹备工作已进入冲刺阶段，意大利奥委会秘书长兼意大利冬奥代表团团长卡洛·莫纳蒂近日在接受人民网远程专访时表示，相信北京冬奥会定将成功举办，北京冬奥会的筹办经验将对2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会有重要借鉴意义。

这是莫纳蒂第五次带队参加奥运赛事，他对人民网表示，此次参加北京冬奥会的意大利代表队名单暂未最终确定，还需等待各项目资格赛结果，但参赛人数预计会超过平昌冬奥会的118人，达到120至130人左右，在参赛项目方面希望能覆盖除冰球以外所有项目。

意奥委会秘书长兼冬奥代表团团长卡洛·莫纳蒂。意大利奥委会供图

疫情下全力备战 力争实现“双重目标”

谈及对本届冬奥会的期待，莫纳蒂表示，意大利代表团希望能在北京冬奥会上实现“双重目标”：一方面获得尽可能多的参赛席位，另一方面突破平昌冬奥会10枚奖牌的成绩。同时，也希望可以借此机会加深公众对冬季运动项目的了解。

受疫情影响，意大利奥委会不能像往年一样实地参观奥运场馆，但莫纳蒂表示，对北京冬奥会的组织工作充满信心，期待现场体验“中国效率”。

疫情同样给意大利代表团的赛前准备造成了一定不便。莫纳蒂说，因为疫情，一些雪上运动员无法像往常一样在夏季前往南美洲进行训练，但意大利代表团仍会尽最大努力备战冬奥。

据他透露，平昌冬奥会高山滑雪女子速降冠军索菲亚·戈贾将担任北京冬奥会开幕式的意大利代表团旗手，而闭幕式旗手将由平昌冬奥会单板滑雪女子障碍追逐赛冠军米凯拉·莫伊奥利担任。

平昌冬奥会高山滑雪女子速降冠军索菲亚·戈贾。意大利奥委会供图

肯定可持续办奥理念 发展冰雪经济

针对冬奥会的筹办工作，中国提出绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念。对此，莫纳蒂认为，“这是一项符合国际奥委会《2020年议程》精神的倡议，奥运会走向一个与过去完全不同的维度，即可持续性，不仅是经济上的可持续，更是生态上的可持续”。莫纳蒂相信，北京冬奥会将为社会提供更多可持续的环境“零影响”基础设施。

“带动三亿人参与冰雪运动”是北京携手张家口申办2022年冬奥会时，中国向国际社会做出的郑重承诺。对此，莫纳蒂表示，“从经贸战略角度来看，这非常有意义，将会给东道国带来一种新的‘冰雪经济’”。莫纳蒂提到，意大利通过1956年在科蒂纳丹佩佐举办的第七届冬奥会，让公众发现了冬季运动和北部山区的魅力，刺激了面向高山的旅游新经济。他认为北京冬奥会也将成为中国发展冰雪经济的绝佳契机。

平昌冬奥会单板滑雪女子障碍追逐赛冠军米凯拉·莫伊奥利。意大利奥委会供图

借鉴中国办奥经验 推动中意体育合作

此外，莫纳蒂表示，北京冬奥会对下一届米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会具有重要的示范作用，届时国际奥委会将组织经验交流会，以便意大利借鉴中国在八年间的规划和筹备工作。

意大利拥有悠久的冰雪运动传统，北部地区绵延的阿尔卑斯山脉为意大利冬季运动提供了天然的地理优势。作为2021国际冬季运动（北京）博览会主宾国，意大利与中国在体育运动方面始终保持着良好的合作，莫纳蒂称，中意奥委会曾签署合作谅解备忘录，双方各项目运动联合会也一直在此基础上积极推动两国体育领域的交流。

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