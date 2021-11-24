新华社曼谷11月23日电 通讯：中国-东盟共赢合作为企业提供投资兴业沃土

新华社记者王亚光

泰国首都曼谷东南100多公里处的罗勇府是泰国重要的工业基地，位于泰国政府着力打造的“东部经济走廊”核心区域，成立于2006年的泰中罗勇工业园就坐落于此。作为中国首批境外经贸合作区之一，泰中罗勇工业园既是中国-东盟经贸关系蓬勃发展的见证者，也是双方合作共赢的参与者和受益者。

进入工业园，湛蓝的天空下绿意盎然，办公楼与厂房鳞次栉比。目前，工业园已吸引170余家中国制造企业、30余家配套服务企业在泰投资，为当地提供4万多个就业岗位，有力促进了当地经济发展和就业增长。2014年进驻工业园的豪迈（泰国）有限公司就是其中之一。

豪迈（泰国）有限公司是中国汽车轮胎模具制造商豪迈集团的海外公司之一。公司总经理邱金亮说：“东盟国家拥有丰富的橡胶资源，我们的客户大都在东盟国家布局，豪迈来泰国投资建厂既能贴近客户，也能辐射东南亚市场。”

公司车间里，雕刻机按照预先输入的设计方案在轮胎侧板上刻制。“这些都是我们公司自主研发制造的专用设备，自动化水平很高，通过培训一名工人可以同时操作4台机器。”邱金亮说。

“7年来，我们的产销量实现年均60%的增长。2020年工厂订单达2亿元人民币，产品80%出口欧美，20%供应泰国的汽车轮胎厂家。”他说，虽然今年受当地疫情及原材料和运输成本上涨影响较大，但企业通过内部改善和优化工序等调整，保持了与去年持平的业绩。

邱金亮看好企业在泰国的发展前景，认为中国-东盟互为近邻，经济上优势互补，前景会越来越好。“明年区域全面经济伙伴关系协定生效后，不论是原材料和设备采购还是产品销售都会更加快捷，成本也会降低。”

泰中罗勇工业园开发有限公司总裁赵斌表示，工业园萌芽并成长在中国-东盟全面合作发展的沃土里，特别是“一带一路”倡议提出后，园区的发展更是驶入了快车道。

赵斌说，随着中国东盟全面战略伙伴关系的建立，以及区域全面经济伙伴关系协定即将生效，中国与东盟合作将进一步加强。

“相信罗勇工业园将会继续承担起建立中泰产能合作平台的重任，通过境外工业园延伸全球供应链布局，助力中国企业在泰国及东盟发展，进一步打造‘一带一路’国际产能合作高质量平台。”他说。

罗勇工业园仅是中国-东盟合作全面深入发展的一个缩影。自1991年建立对话关系以来，中国和东盟已经发展成为最全面、最具实质内涵、最为互利共赢的战略伙伴，也成为最成功、最具活力的地区合作样板，为双方人民带来实实在在的好处。

2020年，东盟成为中国最大贸易伙伴，中国则连续12年保持东盟第一大贸易伙伴地位。双向投资合作也呈蓬勃发展态势。截至今年6月底，中国和东盟国家相互累计投资总额超过3100亿美元，东盟已成为中国最主要对外投资目的地和外商直接投资来源地。

“可以预见，中国与东盟未来将进一步深化合作，双方将朝着构建更为紧密的中国-东盟命运共同体迈出新的步伐，必将为地区和平稳定与繁荣发展作出更大贡献。”泰国暹罗智库主席洪风说。

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