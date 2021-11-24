11月23日，伊朗外长阿卜杜拉希扬（右）在德黑兰会见到访的国际原子能机构总干事格罗西。

新华社发

新华社德黑兰11月23日电（记者高文成 王守宝）伊朗外长阿卜杜拉希扬23日说，国际原子能机构应无视他国施加的政治压力，保持“技术性”，做到“专业和中立”。

据伊朗外交部网站发布的消息，阿卜杜拉希扬当天在会见到访的国际原子能机构总干事格罗西时说，伊朗愿在有关保障协定的框架内与国际原子能机构进行“建设性互动”，并希望在格罗西访问期间，双方的互信与合作得到进一步加强。

格罗西在会见中强调国际原子能机构的“技术性”和“专业与公正的”立场。他说，此次访问表明国际原子能机构愿意与伊朗举行对话、增进理解、解决问题和加强合作。国际原子能机构准备在未来几个月与伊朗密切合作解决剩余问题。

当天早些时候，格罗西与伊朗原子能组织主席伊斯拉米举行会谈并共同会见记者。伊斯拉米说，伊朗与国际原子能机构探讨的所有问题都是“技术性”的，国际原子能机构“没有受伊朗敌人提出的政治议题和阴谋论影响”。伊朗决心在建设核电站等领域推进其核计划，寻求在多领域利用核能，希望得到国际原子能机构帮助。

格罗西在记者会上说，国际原子能机构将与伊方继续进行谈判，以期找到“共同点”。他22日在社交媒体上说，此次访问的目标是建立一个富有成效的合作渠道来进行直接对话，以便国际原子能机构能够在伊朗恢复必要的核查活动。

今年2月，伊朗与国际原子能机构达成一项最长3个月的临时技术协议。伊方5月24日决定将协议延期一个月。根据该协议，国际原子能机构在伊朗核设施内安装监控摄像头，继续其必要的核查和监督活动，伊朗将保存一些核设施的视频监控资料。如果美国解除对伊制裁，伊朗将把这些监控资料交给国际原子能机构。6月25日，国际原子能机构要求伊朗就是否再次延期临时技术协议予以答复。

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