这是11月23日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社发（沈霆摄）

新华社华盛顿11月23日电（记者高攀 许缘）美国白宫23日宣布，美国能源部将从战略石油储备中释放5000万桶原油，以缓解经济从新冠疫情中复苏时出现的石油供需不匹配问题并降低油价。

美国能源部表示，这5000万桶原油最早将于今年12月中下旬开始投放市场，其中1800万桶已得到国会批准将直接销售，另外3200万桶属于短期交换，等到油价平稳后约定于2022年至2024年归还战略石油储备。美国能源部数据显示，截至11月19日，美国战略石油储备的储油总量约为6.05亿桶。

11月23日，在美国首都华盛顿，车辆从白宫附近驶过。新华社发（沈霆摄）

近期美国汽油价格已升至7年来高位，国内对释放战略石油储备平抑油价的呼声不断高涨。美国总统拜登日前还敦促联邦贸易委员会就美国石油和天然气公司可能通过违法行为导致汽油价格持续高企展开调查。

美国汽车协会的数据显示，目前全美平均汽油价格比一年前高出约61%。

11月23日，在美国首都华盛顿，车辆从白宫附近驶过。新华社发（沈霆摄）

纽约商品交易所数据显示，截至22日收盘，2022年1月交货的轻质原油期货价格为每桶76.75美元。2022年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格为每桶79.70美元。

11月23日，在美国首都华盛顿，一辆货车从白宫附近驶过。美国白宫当日宣布，美国能源部将从战略石油储备中释放5000万桶原油，以缓解经济从新冠疫情中复苏时出现的石油供需不匹配问题并降低油价。新华社发（沈霆摄）

11月23日，在美国首都华盛顿，车辆从白宫附近驶过。新华社发（沈霆摄）

(责编：徐祥丽、燕勐)