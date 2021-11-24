人民网伦敦11月23日电 （武一丹）23日上午，中国驻英国大使馆举办中国共产党十九届六中全会重大意义专题座谈会，郑泽光大使在座谈会上发表主旨演讲《百年奋斗创伟业 以史为鉴启新程》。数十名英国各政党代表、专家学者出席。

郑泽光指出，要读懂中国，就必须了解中国共产党。举办这次座谈会的目的，就是希望大家通过交流探讨，加深对十九届六中全会精神和中国共产党的了解，准确把握中国发展大趋势。六中全会是在中国共产党百年华诞的重要时刻，在“两个一百年”奋斗目标历史交汇关键节点上召开的一次重要会议。

“一百年来，中国共产党领导中国人民进行伟大奋斗，积累了宝贵的历史经验。”郑泽光在讲话中总结了十点：坚持党的领导，坚持人民至上，坚持理论创新，坚持独立自主，坚持中国道路，坚持胸怀天下，坚持开拓创新，坚持敢于斗争，坚持统一战线，坚持自我革命。中国共产党百年奋斗不仅对中国人民、中华民族、中国共产党的发展具有重大意义，对世界历史进程也产生了重大而深远的影响，增强了促进世界和平发展的力量，分享了“政党治理”的中国经验，贡献了“国家治理”的中国智慧，提供了“全球治理”的中国方案。

郑泽光强调，中共十九届六中全会的意义极其深远，它明确指出要坚持开放、不搞封闭，坚持互利共赢、不搞零和博弈，坚持主张公道、伸张正义。中国将始终站在历史正确的一边，站在人类进步的一边。中国将始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。所有这些，对世界、对中外合作和中英合作都是巨大利好。

他最后再次表示，不久前，中英两国领导人通电话，就加强对话合作、推动中英关系健康稳定发展达成重要共识。中英双方应秉持相互尊重、合作共赢原则，认真落实两国领导人上述共识，加强接触与沟通，增进了解和信任，排除各种干扰，拓展交流与合作，推动两国关系健康稳定向前发展，更好造福中英两国人民，为促进世界和平发展作出积极贡献。

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