中国驻哈萨克斯坦大使张霄向在哈疆籍侨胞宣介十九届六中全会精神。中国驻哈萨克斯坦使领馆供图

人民网努尔苏丹11月23日电 （记者周翰博）近日，由新疆海外联谊会主办，中国驻哈萨克斯坦使领馆协办的“哈萨克斯坦新疆籍侨胞、留学生座谈会”在线上举行。中国驻哈使馆党委书记张霄大使出席活动，向旅哈华侨华人详细阐述十九届六中全会精神。

张霄表示，在建党百年之际，党中央召开六中全会，全面总结党的百年奋斗重大成就和历史经验，是郑重的历史性、战略性决策，体现了中国共产党重视和善于运用历史规律的高度政治自觉，体现了党牢记初心使命、继往开来的自信和担当。全会最重要成果是审议通过了党历史上第三个历史决议，融汇了百年来中国共产党践行为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴所进行的奋斗、牺牲和创造，深刻揭示了中国共产党过去为什么能够成功、未来怎样才能继续成功。

张霄充分肯定疆籍旅哈侨胞在中哈民心相通过程中发挥的积极作用，强调大家生在新中国，长在红旗下，没有党和祖国的呵护培养，就没有大家今天的幸福生活。希望旅哈侨胞牢牢抓住历史机遇，无论身在哪里，始终发挥正能量，敢于同破坏中哈各自发展，破坏中哈关系发展的邪恶势力坚决斗争，承担起两国世代友好的桥梁、纽带作用，不断为中哈关系和新疆发展作出新的贡献。

与会侨胞听取宣介后倍受鼓舞，无不为中国共产党百年光辉历程所折服，为祖（籍）国沧桑巨变所骄傲，对党和国家的未来充满信心。

新疆维吾尔自治区政协主席努尔兰·阿不都满金、副主席努热木·斯玛依汗，中国驻阿拉木图总领事蒋薇以及在哈疆籍侨胞代表70余人出席本次活动。

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