□ 高 乔

近日，美国新冠肺炎疫情再次陷入严峻局势。截至目前，美国2021年的新冠肺炎死亡人数已超过2020年全年的死亡人数。美国新冠肺炎感染、死亡人数的增长曲线仍在向上攀升，总计77万余人的新冠肺炎死亡病例，宛如一份血淋淋的名单。

美国是全球最大的疫苗生产国之一，也是最早开始为民众接种疫苗的国家之一。然而，据美国疾控中心数据，截至11月19日，仅59%美国人完成新冠疫苗接种，疫苗接种率落后于许多国家。曾经的“优等生”，如今“不及格”，人们不禁要问，是什么让美国民众陷入疫情泥淖，难以自拔？深究美国疫情频频反弹的深层原因，政治撕裂无疑是其中之一。

因为美国民主党与共和党的扯皮，美国抗疫政策沦为党争牺牲品。疫情发生之初，民主、共和两党及其支持者在戴口罩、隔离措施、病毒危害性等问题上就存在分歧。如今，两党在疫苗接种问题上仍处对立状态。拜登政府实施口罩强制令，共和党议员联合发起动议“接种疫苗者无须遵守此令”；拜登政府推行强制疫苗接种政策，共和党议员提出法案“禁止强制接种疫苗”；两党政客围绕核酸检测标准、佩戴口罩、复工、医疗物资分配、救助法案条款等频繁展开拉锯战，延迟抗疫措施的实施……两党国会议员辩论疫情相关法案时各挟私货，立法与行政部门相互掣肘，司法体系渐成党争工具。在抗疫政策制定方面，美国政坛深陷“为反对而反对”的党争泥潭，涉及千万美国民众生命安全的抗疫政策从制定到实施都步履维艰。难怪有美媒称，“接种疫苗已成为美国最新的政治断层线”。

由于美国联邦政府与地方政府的“离心”，美国抗疫举措难以落地推行。美国实行联邦、州和地方三级政府治理，抗击疫情等公共卫生事务属于各州的州权，以州和地方政府为主管理。也正因此，美国各州在抗疫政策实施和抗疫资源分配上不断发生矛盾。疫情蔓延高峰期，纽约州、加利福尼亚州、伊利诺伊州等地方政府为抢购呼吸机等防疫物资，不断哄抬物价，互相指责；疫情形势好转时期，不同州放开“居家令”时间不一，某些州政府急于重启经济，造成疫情反复。此前不久，佛罗里达州和德克萨斯州、密西西比州等州政府一方面明确反对联邦政府推出的强制疫苗接种政策，另一方面对联邦政府削减其新冠肺炎治疗药物供应颇为不满。联邦与州政府协作乏力，州政府各自为战，美国这台原本不缺燃料的国家机器如今只能转转停停，抗疫形势难免起起伏伏。

更令人胆寒的是，受政治撕裂影响，美国民众对抗疫政策的理解和配合程度出现两极分化。在美国网络社交平台上，“疫苗中有控制人类基因的芯片”“疫苗含有某种致命毒素”“兽医药物比疫苗管用”等种种反智言论受政治势力推动，呈现“病毒式”传播的疯狂态势。一些美国政客“力挺”此类不实消息，更让部分民众加强对接种疫苗的恐惧。戴口罩、社交隔离、打疫苗等科学防疫方法，被扣上“侵犯自由”的大帽子，防疫问题扭曲为价值观问题。抗疫态度成为美国民众区分彼此阵营的“标识”，美国的政治极化正逐渐毒化美国社会文化。

美国政治学者弗朗西斯·福山曾在《外交事务》杂志上撰文指出，成功应对疫情的三要素是国家能力、社会信任和领导力。美国虽在国家能力方面拥有巨大潜能，但当前高度极化的社会与无能的政客使国家不能有效运转。美国政治撕裂造成的巨大创口，不仅让抗疫形势雪上加霜，更将美国社会引向撕裂、断层的深渊。正如《大西洋月刊》评论所说：“不是新冠病毒撕裂美国，而是疫情暴露了美国的撕裂。”

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