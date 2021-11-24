本报记者 贾平凡

自十一月八日起，美国放宽入境限制，允许完成新冠疫苗全程接种的外国旅客乘坐国际航班或通过水陆口岸入境。图为旅客在美国纽约肯尼迪国际机场等待领取行李。

新华社记者 王 迎摄

距离2021年结束还有一个多月，美国又在新冠肺炎疫情大流行中跨过了一个令人警醒的时间刻度。据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至11月21日，美国至少有771013人死于新冠肺炎。另据美国疾病控制与预防中心（CDC）数据显示，在2020年，美国新冠肺炎死亡总人数为385343人。这意味着，美国2021年截至目前的新冠肺炎死亡人数已超过2020年的总死亡人数。美国近日重新开放了边境，疫情防控形势愈发严峻。

确诊病例激增

近来，美国新冠肺炎疫情呈现不断恶化趋势，多项疫情核心指标居高不下。

据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，截至北京时间2021年11月23日6时22分，美国新冠肺炎累计确诊病例达47861585例，累计死亡病例772157例。在过去24小时里，美国新增确诊病例137939例，新增死亡病例1051例。

单日新增确诊病例再次突破10万，美国又回到今年8月份夏季新冠肺炎高峰的水平。对此，美国传染病专家福奇表示，未接种疫苗的人群，是美国社区感染的主要来源，在当前符合接种条件的美国人中，仍有超过1/3的人还没有接种疫苗。

受新增确诊病例激增的影响，美国多州新冠住院患者人数也不断增多，不少医院的承载能力已逼近极限状态。据《纽约时报》统计，全美目前超过20个州都面临新增住院病例激增的状况。美国卫生与公共服务部的数据显示，在截至11月18日的14天时间里，新罕布什尔州、密歇根州和明尼苏达州是全美住院病例增速最高的3个州，其中，新罕布什尔州过去14天新增住院病例数增长了45%。当地卫生官员表示，该州当前疫情的严峻形势和去年冬季十分相似，这代表着今年冬季确诊病例激增潮已经开始。

“一波未平，一波又起。” 谈及美国的疫情防控形势，中国国际问题研究院亚太研究所副所长张腾军对本报表示，整体而言，美国最近这段时间的疫情主要还是德尔塔变异毒株所产生的一连串后续效应。美国当下的疫情还属于一个很难管控的阶段，形势相当严峻。

疫情的持续蔓延挑战着美国医疗系统的极限。压力之下，大批医护人员无奈离开了这个必须直面伤痛和死亡的职业。美国劳工统计局数据显示，自2020年2月至今，这一行业已经流失了约50万名员工。“美国医疗卫生行业正面临‘大出血’。”美国《大西洋月刊》报道称，自疫情开始以来，每5名医护人员中就有一人辞职。

多重撕裂凸显

美国《国会山报》报道称，传染病专家分析认为，德尔塔变异毒株的肆虐、疫苗接种率停滞不前以及过早放松的口罩令，是此次美国疫情反扑的重要原因。

近日，《纽约时报》在评论中，给美国政府这两年的抗疫表现打出了不及格的分数。评论称，人们本以为，美国完全有能力应付好这场疫情。“毕竟，美国不仅拥有世界上最受认可的公共卫生机构之一美国疾控中心，还有许多世界领先的制药公司和研究机构。”“但美国的表现是如此差劲。”文章认为，这深刻表明，美国各大机构是多么腐朽无能，其制度也面临一定程度的失灵。

该评论文章梳理了美国政府抗疫的种种失策之处：疫情开始时，美国各机构没有及时开发测试剂以掌握病毒在美国的传播情况；疾控中心直到2020年4月才建议人们戴口罩；监管机构未能向人们提供必要的检测工具；医疗系统存在功能障碍以及党派纷争导致美国的疫苗问题政治化加剧等。

“自去年以来，美国的疫情防控就像一盘散沙，至今仍未形成共同意见。无论是戴口罩，还是接种疫苗，各种疫情防控措施背后都有浓重的政治化、宗教化和意识形态化因素。”中国社会科学院美国研究所研究员魏南枝对本报记者表示，自去年3月至今，美国社会内部多维度撕裂相互交织，以疫情防控形势出现恶性循环的形式展现在世人面前。这种撕裂不是因为疫情才出现，而是早已有之，只是因为疫情而进一步凸显。

魏南枝认为，美国抗疫政策分为3个阶段：第一阶段，当第一波疫情席卷美国时，特朗普政府消极抗疫，急于甩锅，错失抗疫良机；第二阶段，两党尝试合作抗疫，如通过一系列抗疫法案等。但去年大选在即时，两党互相扯皮，再加上弗洛伊德事件引发的大规模抗议游行活动和急于推出经济复苏计划等因素的影响，导致抗疫效果大打折扣；第三阶段，拜登政府上台以后，积极推动戴口罩和打疫苗等抗疫政策，但是到州政府和民众的具体实施层面又屡遭抵制。作为联邦制国家，美国的州政府和地方政府在抗疫等公共卫生事务管理上拥有主导权，并不完全按照联邦政府政令行事。此外，由于对自由文化的过分推崇，美国内部的人员流动无法禁止。这导致美国疫情不断出现反弹的局面。

“特朗普政府基本采取完全放弃的疫情防控策略。为了使自己的连任尽可能免受疫情影响，特朗普政府一开始就否定疫情的严重性和抗疫政策的有效性。这导致美国去年几乎没有任何限制措施，甚至没有有效实施一个完整的全国性疫情防控政策。美国去年疫情防控全面崩溃，为今年疫情继续加剧埋下祸根。”张腾军认为，拜登政府上台以来，美国的疫情防控政策相对稳定。这种稳定是在一定程度控制疫情的情况下，尽可能地为恢复经济发展和民众生活提供便利条件。拜登政府认为疫情是不可能得到彻底控制的，希望以这种方式达到与病毒共存的状态。因此，整体的防控政策时松时紧，疫情严重的时候稍微收紧一点，疫情松下来的时候又尽可能放开口。这种政策不仅没有让疫情得到任何有效缓解，还反复出现新的高峰。

形势不容乐观

根据美国华盛顿大学健康计量和评估研究所预计，到2022年3月，美国新冠肺炎累计死亡人数将达86.3万人。最坏的情况下，会有将近200万人死于新冠肺炎。

据美国《国会山报》11月20日报道，美国前卫生局局长杰罗姆·亚当斯预计，接下来几周，由于美国民众聚集过节，新冠肺炎病例的冬季激增几乎是必然，关键在于严重程度。他认为，美国民众对于疫情的现状有些乐观了，并警示人们要在感恩节假期期间加强防疫。

《华尔街日报》报道称，目前，新冠肺炎已被证明是一种持久的威胁，即使一些疫苗接种率较高的地区，仍面临疫情再次暴发的风险。

“更高的疫苗接种率确实有助于降低疫情的感染率和死亡率。但问题是，美国政府缺乏足够的执行力去确保疫苗接种率。最近几个月，美国接种疫苗的速度已明显放缓。如果只是单纯依靠提高疫苗接种率，美国的疫情防控效果肯定会大打折扣。”张腾军认为，拜登政府需要做的不仅仅是在疫苗问题上着手，而是要在更加普遍的防控政策上多下功夫。

“美国有一个错误的认知：好像有了疫苗一切问题都可以解决了。实际上，过度依赖疫苗本身就是不明智的。因为病毒是不断升级的，而疫苗研发生产的速度可能跟不上新冠病毒变异的速度。”魏南枝认为，疫情防控可能还是需要回归一些最基本的方式上，如戴口罩和保持社交距离。

重开边境也给美国的疫情防控带来更多不确定性。自11月8日开始，在为了遏制新冠肺炎疫情而关闭边境逾18个月之后，美国向33个国家（即巴西、中国、印度、伊朗、南非、爱尔兰、英国和欧洲26个申根国）的公民重新开放。据《华尔街日报》报道，来自以上国家的非美国公民，如果能提供疫苗接种证明和3天内的新冠检测阴性证明，就可以前往美国。而一些被美国允许入境国家的疫情形势也不容乐观。

“重开边境是拜登政府在平衡疫情防控和经济复苏之下做出的一个两难选择。”张腾军认为，美国重开边境政策有两个重要背景：一是美国当下正面临不断加剧的国内经济危机。这个经济危机主要是由其供应链、劳工短缺以及国内通胀上升等一系列因素所致。美国急需通过重开边境来恢复对外贸易，畅通人员往来，从而为美国经济复苏注入强心剂；二是拜登政府今年上台以来，除了经济困难之外，在其他方面的建树也非常有限。在此情况之下，拜登政府瞄准2022年的中期选举，需要做出一些政绩，挽救不断下滑的支持率。

对此，《纽约时报》警告称，如若美国政府再不改变抗疫策略，就等于拿着“泰坦尼克号”的船票。到时候，人们要面对的，不仅是数十万美国人的死亡，还有一个四分五裂的国家以及一个即使是享有特权的人也无法避免的、被死亡和苦难所包围的世界。

(责编：牛镛、岳弘彬)