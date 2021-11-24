本报记者 韩 硕

“精致的木偶能演绎出人类的几乎所有动作，加上精彩的故事情节，瞬间给人以美的享受。”一出《叶限姑娘》让马耳他作家菲奥娜·维拉喜出望外。作为中国最古老的艺术形式之一，木偶戏艺术的独特魅力让马耳他观众赞叹不已。

应马耳他国际儿童艺术节邀请，中国儿童艺术剧院新偶戏·儿童剧《叶限姑娘》于11月19日至28日参加艺术节的线上展演活动。该剧改编自唐代笔记小说《酉阳杂俎》中的《叶限》，被认为是中国版“灰姑娘型”童话。剧目导演毛尔南介绍：“作为第一批列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录的艺术形式，木偶戏与‘灰姑娘型’童话结合，既可以挖掘不同文化内容，又可以探索其现代表达。”

之所以将这部作品称为新偶戏，是因为该剧在继承传统木偶戏精髓的基础上，尝试了一种能够在地面自由行走、在空中自由行动、在舞台上不受调度局限的木偶演绎方式，给观众带来全新的观剧体验。

“这是一部深受孩子们喜爱，又能吸引家长的儿童剧。它让孩子们近距离感受艺术，打开了一道通向美和思考，体会兴奋、悲伤等不同情绪的大门。”国际木偶联会教育委员会主席蒂托·洛雷菲斯表示。

“这部剧通过剪影、人偶同台、绳索变形等多种舞台手段，生动、有趣地呈现了中国文化的意蕴和东方智慧。”艺术节内容负责人安德烈·曼吉恩介绍，整部剧作不仅有传奇的故事和灵动的木偶，还有精美的舞台与颇具东方韵味的音乐，展现出极高的艺术价值和观赏性。

创办于2011年的马耳他国际儿童艺术节每年举办一届，展演来自全球的优秀剧目，不仅是马耳他最具代表性的儿童艺术盛会，也是全球知名儿童艺术节之一。

马耳他中国文化中心主任杨晓龙表示，《叶限姑娘》参加马耳他国际儿童艺术节，拉近了中马两国文化的距离。该剧选取中西共同的“灰姑娘型”童话题材，以新偶戏的方式，向马耳他和世界展示中华优秀传统文化，滋润童心，让国际社会更好地感知中国。

“虽然是线上节目，但观赏性非常强，小小木偶演绎的故事有趣和传神。”马耳他观众约瑟夫对《叶限姑娘》的演出赞不绝口，“细细丝线让手中的木偶形神兼备，表演形式老少咸宜，我们看完后印象深刻。”

（本报罗马11月23日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月24日 16 版）

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