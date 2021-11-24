张蕴岭

中国与东盟国家是近邻，关系源远流长。冷战结束后，双方抓住历史机遇，迅速建立对话关系，积极推进新型关系的发展。经过30年的努力，由磋商伙伴和全面对话伙伴关系、睦邻互信伙伴关系、战略伙伴关系到如今的全面战略伙伴关系，一步一个台阶，走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，成为构建新型国际关系的典范。

总结中国东盟建立对话关系30年的经验，最为宝贵的是什么？在我看来，其一，坚持对话。双方始终坚持通过对话增进相互了解和理解，在此基础上妥处分歧。双方都认识到，作为分不开的邻居，只有开展对话才能实现和睦相处。其二，相互尊重。中国和东盟国家有各自的制度构建与治理方式，都有基于各自国情的不同选择，双方都力求在符合各自利益的前提下有所作为。正是有了相互尊重，中国和东盟之间形成了“和而不同”“存异求同”的局面。其三，推进合作。中国和东盟通过开展多形式、多领域的合作，实现了合作共处、合作发展与合作安全的目标。合作是开展对话、发展关系的基本定位，更是一种文明，即合作文明，在发展国家间关系中以合作为导向，以共赢为目标，而不是以对抗为导向，以零和为目标。在合作精神、合作文明的引领下，中国和东盟国家把合作共处、合作发展与合作安全作为发展与深化双方关系的基本定位。

在复杂多变形势下，中国东盟坚守对话与合作的大方向，共同创出一片新天地，这是难能可贵的。世界正在经历百年未有之大变局，充满着各种矛盾，国际关系与格局处于重大调整之中，中国和东盟的未来关系发展面临诸多新挑战。其中，最大挑战之一是双方如何合作应对诸多不确定性和由此带来的各种风险。

在新形势下，中国东盟建立全面战略伙伴关系具有特别重要的意义，有利于维护亚太地区的和平与发展。双方首先要把自己的事情办好，打造互信基础更牢、合作水平更高的新关系，这包括以共同安全、合作安全为宗旨，建设好和平、安全的中国东盟关系；以共同发展、合作发展为宗旨，建设好可持续、繁荣的中国东盟关系；以民心相通、和谐相处为宗旨，建设好互信、互助的中国东盟关系。面对大变局，双方协力把握稳定与和平的大局，一方面通过坚守对话与合作的大方向，稳固发展中国东盟关系；另一方面，共同推动构建新型国际关系，让合作文明成为主流价值观。

中国和东盟都处在创新发展方式、实现可持续发展的关键阶段。作为发展中地区，无论是东盟地区的互联互通基础设施网络建设，还是中国和东盟地区的互联互通，都还有很大的缺口，需要进一步合作规划和制定与实施行动议程。更为重要的是，传统的发展方式面临不可持续的挑战，需要创新发展方式，更新发展理念，推进以碳中和为目标的绿色新发展范式转变。因此，从这个意义上说，中国与东盟的合作发展进入了一个新的发展阶段。无论在政策制定，还是项目规划实施上，都必须跳出传统的产业转移的范式，制定出新的合作发展议程。

温故而知新。回顾和展望未来的中国东盟关系，我们有理由相信，只要坚守对话与合作的大方向，中国和东盟将共创更加和平、安宁、繁荣的美好未来。

（作者为中国社会科学院学部委员，山东大学国际问题研究院院长）

《 人民日报 》（ 2021年11月24日 16 版）

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