本报记者 徐 伟

11月22日，中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会举行。东盟秘书长林玉辉接受本报记者专访时表示，经过30年的发展，东盟中国关系已成为东盟同对话伙伴关系中最具活力、最富内涵、最为互利的关系之一，东盟中国关系提升为全面战略伙伴关系，是双方关系史上新的里程碑。“此次通过的《东盟—中国建立对话关系30周年纪念峰会联合声明》，为推进双方关系蓬勃发展、促进地区和平、安全、繁荣和可持续发展提供了遵循。”

“自1991年建立对话关系以来，东盟中国关系全面快速发展，政治安全、经济贸易、社会文化等各领域合作不断深化。”林玉辉表示，中国是第一个加入《东南亚友好合作条约》的东盟对话伙伴，为东盟共同体建设尤其是区域经济融合发展提供了持续支持。他举例说，中国已连续多年保持东盟最大贸易伙伴地位，同时也是第一个核准《区域全面经济伙伴关系协定》的非东盟国家。

“东盟与中国共抗疫情，彰显了团结合作的力量。”林玉辉说，东盟和中国都坚定践行多边主义。面对突如其来的疫情，双方在老挝首都万象召开了关于新冠肺炎问题特别外长会，强调要加强合作，共克时艰。去年5月，双方发布《中国—东盟经贸部长关于抗击新冠肺炎疫情加强自贸合作的联合声明》，重申保持市场开放，消除不必要的贸易限制措施，营造良好的贸易投资环境。

迄今为止，中国已向东盟十国提供了超过3.6亿剂新冠疫苗和大量抗疫物资。林玉辉认为，中国提供的疫苗支持和援助有效助力了东盟成员国抗疫工作。“感谢中国为东盟应对疫情所作的贡献。中国还积极支持东盟成立应急医疗物资储备库，我们对此表示赞赏。”林玉辉表示，东盟期待中国为地区复苏继续提供支持。

“东盟中国关系不断提质升级，同样体现在包括年轻一代在内的双方民众探索和了解彼此文化的兴趣不断增强。双方在新媒体、数字经济等领域的合作也取得了长足进步。”林玉辉表示，东盟与中国宣布建立全面战略伙伴关系，反映了东盟中国关系健康发展的现状，将进一步加强和推进双方未来合作。

林玉辉表示，东盟和中国一致认为，未来需要加强在创新、科技、数字经济、互联互通、智慧城市和新能源等领域的合作，以建设一个更可持续和更具韧性的美丽家园。

林玉辉认为，作为东盟中国经济关系的基石之一，东盟和中国需要落实好东盟—中国自贸协定及《升级议定书》，坚持开放发展。此外，加强东盟区域内外的互联互通对于提高区域竞争力至关重要。“加强《东盟互联互通总体规划2025》和‘一带一路’倡议的对接合作，有助于构建更加紧密的东盟—中国关系，改善双方人民的生活水平，共创更加美好的未来。”林玉辉表示，希望东盟和中国通过深化在教育、旅游、人力资源和技术交流等领域的合作，进一步加强人文交流。

在林玉辉看来，开放的区域主义和多边主义是建立国际关系与开展合作的重要原则和框架。“展望未来，东盟将继续致力于推进与包括中国在内的所有伙伴的密切合作，并根据普遍公认的国际法原则，维护地区和平、安全与稳定。”

（本报雅加达11月23日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月24日 16 版）

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