本报记者 王云娜 方 敏 宋豪新 俞懿春

近年来，中国坚决贯彻新发展理念、推动高质量发展、建设发展更高层次的开放型经济，不少工作、生活在中国的外国人从中受益。他们活跃在中国对外贸易、制造业和建筑业等领域，感受到了中国经济发展的脉搏。

尼日利亚商人桑尼——

“非中经贸合作愈加紧密，生意前景更好”

帮助非洲一家企业签下400万元人民币的钢材订单，湖南省娄底市商务粮食局商务顾问、尼日利亚籍商人桑尼·阿美奇·伊库纳古很是兴奋。

“这家企业打算在尼日利亚建设汽车生产厂房，需要购买承重钢材。娄底钢铁产品众多，能满足这家企业的需求。”桑尼用一口流利的中文告诉记者。

不过，从娄底到尼日利亚，钢材的物流运输如何解决？

当桑尼为此苦恼时，娄底市商务粮食局帮他对接湖南省中非经贸合作研究会。研究会集合了全省从事中非经贸合作的企事业单位、社会组织，很快就为他推荐了一家有资质、有能力的物流公司，解了桑尼的燃眉之急。

桑尼从小就对中国文化感兴趣。2002年，24岁的桑尼是尼日利亚国家足球队队员，因为参加一场足球比赛来到中国。他游览了北京、上海、杭州等城市。“我觉得中国山水、城市都很漂亮，生活环境好，我决定要到中国定居。”很快，桑尼再次来到中国，并在湘潭大学找到工作。之后几年里，他不仅学会了中文，还在当地组建了美满家庭。

2019年和2020年，桑尼先后在娄底开办了两家公司：一家负责非中之间的商务咨询、体育商务等；另一家从事进出口贸易，尤其是立足娄底本地的传统优势产业，帮助当地钢铁、农机、文印以及服装箱包等产品走进非洲。

“非洲与中国互有优势，需求互补。随着非中共建‘一带一路’高质量推进，从事非中贸易的企业和机构数量日益增长。非中经贸合作愈加紧密，生意的前景更好！”桑尼笑着说。

近年来，不少非洲国家政府部门、机构、企业通过桑尼与中国企业建立联系。桑尼告诉记者，如今，“中国制造”质量越来越好，在非洲市场广受欢迎。中国出台的一系列贸易支持政策，也让双方经贸合作渐入佳境。

2019年，娄底市商务粮食局聘任桑尼为商务顾问，为该市涉及非洲的商务提供指导咨询，助力娄底企业“走出去”。当顾问没有工资报酬，但桑尼乐在其中。当年，娄底成功举办首届中非少年足球友谊赛，桑尼担任足球赛组委会执行主席。他还带领娄底企业组成的经贸代表团，前往非洲考察调研。“现在，越来越多的娄底企业跃跃欲试，希望开拓非洲市场。”桑尼说。

叙利亚销售经理南达——

“我是参与者，也是受益者”

今年6月的第一天，46岁的南达与妻儿拿到了梦寐以求的中华人民共和国外国人永久居留身份证。

“在浙江台州这座制造业之城，我找到了真正的归属。”南达来自叙利亚，2001年加入台州的一家缝纫机生产企业，现在已经当上了销售经理。

南达一家在叙利亚做的是缝纫机生意。从小耳濡目染，他对缝纫机非常了解。1999年，南达第一次踏上中国的土地，最让他感兴趣的，是去一些地方走访缝纫机厂。

2001年，在一次展会上，南达偶然看到台州杰克公司生产的缝纫机。“我感到眼前一亮，这种缝纫机的质量已经达到很高水平。”南达很快联系上杰克公司，后来干脆进入了杰克公司工作。

“近些年，我一直关注着中国制造业的发展。”在南达看来，中国制造业发展迅速，不断加快研发创新。跟随南达的脚步，记者来到位于台州市椒江区的杰克高端智能缝制装备制造基地。车间里机声隆隆，几乎不见人影，全自动生产加工线上每分钟能生产两台缝纫机。

制造基地的物联网数字化管理中心里，大屏幕上实时滚动着企业订单生产数据、产品销售数据以及产品在客户手中的运行情况等。南达告诉记者，这里已经建成集智能制造车间、研发科技大楼、智能缝制设备创意中心等为一体的世界级制造与研发基地。

“台州很多企业注重应用技术研发，主动采纳国际标准，不断吸收新的理念和技术，逐步缩小和国际顶尖技术的差距。”南达说，“注重知识和人才，这是中国制造业高质量发展的原因之一。”

在华工作生活多年，南达和家人走遍中国大江南北，深深爱上这里。他深情地说：“台州企业走向高质量发展，我是参与者，也是受益者。”

西班牙建筑设计师帕科——

“高质量发展不仅体现在理念，更是伟大的实践”

看着自己设计的民宿，西班牙建筑设计师帕科感慨地说：“这个民宿虽然不大，但它就像一颗种子，种下的是人与自然和谐发展的希望。”

从成都市新津区出发，沿蒲江河东岸前行，苍翠欲滴的竹林后面，掩藏着一座青灰色的川西传统牌楼。迈步进去，一座座乳白色的民宿沿着山势错落排开，湖里的荷花与山上的竹林相映成趣。很难想象，这极具地方特色的乡间民宿，竟是由一位老外设计的。

10年前，已经在西班牙建筑设计界小有名气的帕科第一次来到成都，半旅游半考察。没想到，这次访问竟让他对成都“念念不忘”。2012年，36岁的他辞去在西班牙一家大型房地产公司的工作，正式到成都发展，后来成为四川贝壳莫拉雷斯建筑设计咨询有限公司的总经理。

“成都是一座茁壮成长的公园城市，每天都奏响着发展变化的乐章，我们建筑行业的感受更加明显。”10年间，帕科参与设计了成都多个公共项目，包括商场、图书馆、博物馆和市民公园等。

在帕科看来，近年高质量发展理念贯穿了中国地方经济建设的各个方面：“政府决策施政越来越科学规范，主管部门的专业度不断提升。比如，不再追求建筑外表的标新立异，不搞大拆大建的‘景观化’，而是把目光转向提升建筑内部的品质内涵，挖掘原有城市建设、植被风貌的生态价值。”

“成都的高质量发展，在规划建设大型公共设施方面尤为明显。”帕科以2019年竣工的成都露天音乐公园为例，这座蓉城最新的公共文化地标占地面积约40公顷，其间点缀着大大小小的剧场。最吸引人的是一座目前全球最大的全景声半露天半室内双面剧场。一湾清水环绕着圆弧形舞台，当举办大型露天演唱会或音乐节时，面向双面剧场主舞台的自然坡地就成为观众的大看台，可容纳上万人席地而坐。公园场地还为极限运动爱好者提供了足够空间。

“高质量发展不仅体现在理念，更是伟大的实践。中国在促进经济社会发展的同时，也在努力打造人与自然和谐共处的美丽家园。期待在建筑设计领域为中国城市建设贡献更多力量。”帕科说。

《 人民日报 》（ 2021年11月24日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)