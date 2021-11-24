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外交部回应美涉台表态：停止煽风点火的把戏

2021年11月24日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月23日电  （记者万宇）针对美国国务院发言人近期涉台言论，外交部发言人赵立坚23日表示，美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止煽风点火、制造矛盾对立的把戏，停止向“台独”分裂势力释放错误信号。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国国务院发言人称，台湾当局在立陶宛设立“代表处”是其扩大国际空间的重要一步。美方重申对立方的支持。中方对此有何评论？

　　赵立坚说，一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，是中国同建交国发展关系的政治基础。面对损害中国国家主权和安全利益的行径，中方做出合理合法反应，捍卫的是自身正当权益，维护的是国际公平正义。

　　他说，美方的有关言论恰恰是不打自招，进一步证明立陶宛批准设立所谓“驻立陶宛台湾代表处”是在国际上公然制造“一中一台”，是同“台独”分裂势力沆瀣一气。“我们也能由此清楚地看到，到底是谁在背后捣鬼。”

　　赵立坚表示，美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，恪守同中国建交时所作庄严政治承诺，停止煽风点火、制造矛盾对立的把戏，停止向“台独”分裂势力释放错误信号。

　　“我们也告诫立陶宛，为某些大国火中取栗，最终只会引火烧身。”赵立坚说。


　　《 人民日报 》（ 2021年11月24日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

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