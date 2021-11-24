据新华社北京11月23日电 11月23日，国务委员兼外长王毅同巴勒斯坦副总理阿姆鲁通电话。

阿姆鲁通报了巴勒斯坦问题的最新情况，强调中方对解决中东冲突、特别是巴勒斯坦问题发挥着重要作用，巴方高度重视中方建议，希就巴勒斯坦问题同中方加强协调沟通，推动巴问题早日得到公正解决。

王毅表示，巴方通报体现了中巴间兄弟般的友谊和互信。中方认为，解决巴勒斯坦问题，最根本是还巴人民以公道。国际社会应秉持“土地换和平”原则，坚持“两国方案”，推动早日建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国。王毅强调，在巴勒斯坦问题上，中国始终站在和平、公理和正义一边。习近平主席多次就促进巴勒斯坦问题的全面、持久、公正解决提出倡议。中方将在国际多边场合继续为巴方主持公道，在巴人民追求独立建国的征程上与巴方坚定站在一起。

王毅指出，中巴建交以来，双边关系稳步发展，两国人民友谊持续深化。中方感谢巴方在涉及中国核心利益的一系列问题上给予中方坚定支持。长期以来，中方在力所能及范围内积极帮助巴方发展经济、改善民生，将继续根据巴方需求提供人道、抗疫和发展援助。

阿姆鲁表示，巴方高度赞赏中方在巴勒斯坦问题上所持的公正立场，巴方将继续坚定支持中国维护自身正当权益，愿同中方一道推动巴中关系实现更大发展。

《 人民日报 》（ 2021年11月24日 03 版）

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