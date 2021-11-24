本报记者 肖新新 焦 翔

11月22日至23日，中共中央对外联络部通过视频方式分别面向南亚国家左翼政党和阿拉伯国家政党，举办中共十九届六中全会精神宣介会。与会外方人士热烈祝贺中共十九届六中全会成功召开，由衷钦佩以习近平同志为核心的中共中央带领中国人民取得消除绝对贫困、全面建成小康社会、抗击新冠肺炎疫情等历史性成就，认为全会不仅为中国共产党在新的征程上继续前进注入强大动力，也将对世界发展进程产生深远影响，期待与中国共产党加强交流互鉴，深化各领域务实合作，推动建设更加美好的世界。

尼共（毛中心）领导人、尼泊尔副总统普恩表示，中共十九届六中全会全面总结中国共产党的百年奋斗重大成就和历史经验，为人类政治文明建设提供重要启迪，也极大鼓舞了世界社会主义运动。

斯里兰卡议长阿贝瓦德纳认为，中国共产党成立100年来，取得了一系列重大理论和实践成果，丰富了广大发展中国家实现现代化和发展繁荣的路径选择。中共十九届六中全会的举行，深化了世界对中国共产党治国理政经验的认知和理解，将为国际社会应对共同挑战提供更多借鉴。

印度共产党总书记拉贾说，中国共产党在百年奋斗征程中，始终把马克思主义基本原理同中国实际紧密结合，在实践中不断探索，极大丰富了马克思主义。习近平新时代中国特色社会主义思想的创立，实现了马克思主义中国化新的飞跃。这为其他发展中国家探索适合本国国情、推进理论创新的道路，带来宝贵启迪。

孟加拉国共产党总书记阿拉姆表示，中国共产党通过共建“一带一路”等重大合作倡议，提供全球公共产品，持续为人类进步事业作出重要贡献。世界各政党应当携手努力、汇聚政党力量，共同建设一个更加美好的世界。

埃及共产党总书记萨拉赫认为，在新的历史起点上，中国共产党将带领中国人民取得更多举世瞩目的发展成就、创造新的辉煌。

黎巴嫩共产党总书记格里布表示，中国特色社会主义具有强大生命力和巨大优越性，是对人类文明发展理论与实践的巨大贡献。中国共产党的治国理政经验在世界上正产生日益强大的影响力和感召力。

巴勒斯坦人民斗争阵线总书记马吉达拉尼表示，中国是促进世界和平与发展的重要力量。在新时代新征程上，中国发展将为世界带来更多机遇，为推动人类共同进步作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年11月24日 03 版）

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