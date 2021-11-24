建立全面战略伙伴关系反映了中国东盟关系高水平发展的现状，为双方关系设定了更高目标，有助于加强彼此战略互信和全面合作

“我们走出一条睦邻友好、合作共赢的光明大道，迈向日益紧密的命运共同体，为推动人类进步事业作出了重要贡献。”11月22日，习近平主席在北京以视频方式出席并主持中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会时高度评价中国东盟合作取得的显著成就。习近平主席在峰会发表重要讲话，回顾中国东盟建立对话关系30年来走过的不平凡历程，总结历史经验，擘画未来蓝图，为中国东盟关系发展指明了新方向，揭开了中国东盟关系的新篇章。

此次峰会是今年中国最重大周边外交行动，也是习近平主席首次同东盟国家领导人举行集体会晤。双方共同宣布将中国东盟关系提升为全面战略伙伴关系，确立了双方关系史上新的里程碑。与会领导人一致认为，建立全面战略伙伴关系反映了中国东盟关系高水平发展的现状，为双方关系设定了更高目标，有助于加强彼此战略互信和全面合作。峰会通过《中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会联合声明》，强调推进中国—东盟各领域合作，为建设开放、包容、可持续及享有和平、安全、繁荣和可持续发展的地区作出贡献。

30年来，经济全球化深入发展，国际格局深刻演变。中国和东盟把握时代机遇，实现双方关系跨越式发展。双方摆脱冷战阴霾，共同维护地区稳定；引领东亚经济一体化，促进共同发展繁荣，让20多亿民众过上了更好生活。双方贸易额增长80余倍，目前互为最大规模的贸易伙伴；双方累计投资总额超过3100亿美元，合作建设了20余个经贸合作区。当前，百年变局与世纪疫情交织，国际和地区形势深刻复杂演变。在此背景下，中国和东盟举行此次纪念峰会，对双方关系发展具有重要意义。

习近平主席深刻总结双方关系发展的宝贵经验：“相互尊重，坚守国际关系基本准则”“合作共赢，走和平发展道路”“守望相助，践行亲诚惠容理念”“包容互鉴，共建开放的区域主义”。这些从中国东盟关系30年发展历程中得出的宝贵经验，是双方的共同财富，也为双方发展全面战略伙伴关系奠定了基础、提供了遵循。未来，双方要倍加珍惜、长久坚持，并在新的实践中不断丰富和发展。

这些宝贵经验，发端于双方的共同诉求、共同目标、共同传统、共同基因。中国和东盟比邻而居，双方地缘相近、人文相通，历史遭遇相似，平等相待、和合与共是双方的共同诉求、实现国家安定和人民幸福是双方的共同目标，互帮互助是双方的共同传统，多元包容是双方的共同基因。这些宝贵经验，形成于双方积极顺应时代发展潮流、作出正确历史选择的共同实践。双方照顾彼此重大关切，尊重各自发展路径，以真诚沟通增进理解和信任，以求同存异妥处分歧和问题，共同维护和弘扬亚洲价值观；双方坚定维护地区和平稳定，始终聚焦发展主题，率先建立自由贸易区，高质量共建“一带一路”，共同推动签署《区域全面经济伙伴关系协定》，促进了地区融合发展和人民福祉；双方通过携手应对亚洲金融危机、国际金融危机、新冠肺炎疫情等挑战，强化了命运共同体意识；双方以开放理念引领地区经济一体化，以平等协商推进东盟主导的地区合作，以包容心态构建开放而非排他的朋友圈，落实了共商共建共享原则。

潮平两岸阔，风正一帆悬。中国过去是、现在是、将来也永远是东盟的好邻居、好朋友、好伙伴。站在新的历史起点上，中国和东盟国家将继续在睦邻友好、合作共赢的光明大道上坚定前行，携手打造面向和平、安全、繁荣和可持续发展的全面战略伙伴关系，共同建设更为紧密的中国—东盟命运共同体。

《 人民日报 》（ 2021年11月24日 03 版）

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