11月22日，习近平主席在北京以视频方式出席并主持中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会，发表题为《命运与共 共建家园》的重要讲话，引发东盟各界人士热烈反响。他们在接受本报记者采访时表示，习近平主席同东盟国家领导人一道，全面总结双方关系发展的重要成就和宝贵经验，共同擘画未来发展蓝图，为推动构建更为紧密的东盟—中国命运共同体引领航向，为共创更加繁荣美好的地区和世界注入新动力。

“开启双方关系发展新的篇章”

峰会最重要的成果，是习近平主席同东盟国家领导人共同宣布，将中国东盟关系提升为全面战略伙伴关系，确立了双方关系史上新的里程碑。

“习近平主席出席并主持峰会，体现了中国对发展同东盟友好关系的高度重视。”印度尼西亚国际战略研究中心中国研究中心主任维罗妮卡表示，建立对话关系30年来，东盟与中国并肩前行，双方在政治、经贸、人文等各领域合作结出累累硕果，成为平等相待、合作共赢的典范。“全面战略伙伴关系的建立，将推动双方全方位合作走深走实，开启双方关系发展新的篇章。”

柬埔寨21世纪海上丝绸之路研究中心主任占达利·尼克表示，30年来，东盟和中国关系日益密切，伙伴关系更加牢固。“双方关系提质升级，将为地区和世界和平稳定、繁荣发展注入新动力。”

“30年来，东盟和中国都取得跨越式发展，成为全球经济增长的重要稳定力量。”新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹表示，多年来，东盟和中国积极推进互联互通、减贫、绿色发展等领域合作，为地区经济发展和民生改善提供强劲动力。

泰国中华总商会副主席奔勇说：“中国是东盟的好邻居、好朋友、好伙伴，中国充分展现了与周边国家开展务实合作、实现互利共赢的诚意和决心。”

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山表示，30年来，东盟同中国关系不断提质升级，友谊和合作不断加深和发展，成为密不可分的命运共同体。

“共同维护和弘扬亚洲价值观”

“相互尊重，坚守国际关系基本准则”“合作共赢，走和平发展道路”“守望相助，践行亲诚惠容理念”“包容互鉴，共建开放的区域主义”，习近平主席从四个方面全面总结中国东盟关系发展的历史经验，强调这些宝贵经验是双方的共同财富。

占达利·尼克说，30年来，东盟同中国贸易额从每年不足80亿美元跃升到6846亿美元，人员往来2019年度超过6500万人次，双方互派留学生超过20万，彼此结成了200多对友好城市，“东盟和中国关系的成功源于双方以真诚沟通增进理解和信任，以求同存异妥善处理分歧和问题，共同维护和弘扬亚洲价值观”。

泰国国家研究院泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷表示，多年来，东盟与中国共同战胜各种挑战，中国经济发展一直同区域经济一体化进程相融相伴。中方提出的一系列新倡议新举措为东盟与中国合作、为地区发展带来新机遇。

余虹认为，东盟与中国携手抗疫取得积极成效，是双方友好合作的一个缩影。“在中国抗击疫情最艰难的时刻，东盟国家捐款捐物，为中国加油；东盟国家出现疫情反弹时，中国积极行动，累计向东盟十国提供超过3.6亿剂疫苗和大量抗疫物资，派出多支抗疫医疗专家组，还积极开展疫苗研发和生产合作。同舟共济、守望相助，东盟国家与中国合作不断加深，友谊不断升华。”

“真诚助力周边国家实现共同发展的好伙伴”

“共建和平家园”“共建安宁家园”“共建繁荣家园”“共建美丽家园”“共建友好家园”，习近平主席以“家园”为喻，就未来中国东盟关系发展提出五点建议，受到东盟各界热烈欢迎。

“东盟与中国山水相连、血脉相亲。共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好的家园，呼应双方共同期待，也符合双方共同利益。”余虹认为，未来东盟同中国在经贸、互联互通、农业、抗疫、应对气候变化以及可再生能源等领域合作将迎来更多机遇。

峰会上，中国倡议启动“中国东盟健康之盾”合作，宣布再向东盟国家提供1.5亿剂新冠疫苗无偿援助、向东盟抗疫基金追加500万美元，强调愿加大疫苗联合生产和技术转让，开展关键药物研发合作，帮助东盟加强公共卫生体系建设和人才培养。文莱中国友好协会会长菲尔达斯·拉曼表示：“中国践信守诺，努力帮助地区国家消除‘疫苗鸿沟’，极大提高东盟国家应对疫情能力，提升地区公共卫生水平，助力实现普遍安全、促进共同发展。”

吴森提兰谷表示，中方加快对接“一带一路”倡议和《东盟互联互通总体规划2025》，将进一步释放合作潜能，推动双方共创更加美好的未来。

维罗妮卡表示，印尼和中国合作建设的雅万高铁项目正稳步推进。长期以来，中国坚持行胜于言，用实际行动彰显大国担当，是“真诚助力周边国家实现共同发展的好伙伴”。东盟应当同中国继续在更广阔领域扩大务实合作，携手应对挑战，为推动地区和全球经济发展作出新的贡献。

《区域全面经济伙伴关系协定》将于明年1月1日正式生效。老挝中华总商会会长布拉帕表示，东盟同中国坚定支持多边主义，以实际行动支持贸易投资自由化、便利化，与世界共享发展机遇，这将极大提振全球经济复苏信心。

“在保护主义和单边主义抬头的当下，东盟与中国坚持开放合作，维护自由贸易体制，为全球经济复苏注入了信心和动力。”胡逸山表示：“东盟与中国携手前行，构建更为紧密的东盟—中国命运共同体，将有力推动共创更加繁荣美好的地区和世界。”

（本报北京、雅加达、曼谷11月23日电 记者俞懿春、徐伟、赵益普、刘慧、孙广勇）

《 人民日报 》（ 2021年11月24日 03 版）

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