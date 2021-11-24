本报记者 尹晓宇

10月，中欧班列长三角生态绿色一体化发展示范区首列专列，搭载100标箱货物从江苏（苏州）国际铁路物流中心出发，在内蒙古二连浩特出境，最终到达波兰马拉舍维奇。

此次专列共50节，运载的是苏州吴江经济开发区璨宇光电出口欧洲的液晶显示模组，货值近800万美元。璨宇光电有限公司总经理王彦琳介绍，通过中欧班列运输，时间最短可以压缩到20天，比海运省了一半。

在外贸大省江苏，中欧班列开行数量一直位居全国前列，目前全省累计开行量已超过1.7万列，在构建国际物流新通道、促进江苏与欧洲的双边贸易中发挥着越来越重要的作用。目前，连云港、苏州、南京、徐州、南通5市开行了中欧（亚）班列线路共20条，覆盖欧洲17国20多个城市、中亚5国近50个城市、东南亚3个城市，形成了“连新亚”“苏满欧”等品牌线路。

按照“打造特色、分类集中、巩固中欧中亚、拓展东南亚”的总体思路，各地班列主打特色化、差异化、错位发展。南京结合龙潭港铁路专用线的投入使用，打造俄罗斯精品路线；徐州结合淮海国际陆港建设，积极打造中欧班列汇集点，逐步规划“枢纽对枢纽”线路；苏州发展自贸区、跨境电商及邮政专列；连云港重点发展日韩、东南亚、中亚、蒙古的双向过境班列，发挥好新亚欧大陆桥陆海联运通道示范和标杆作用；南通以海安为基地，做好东盟线路发展，拓展在东南亚的覆盖面。

除了不断提高覆盖面，江苏中欧班列在运营模式上也不断创新。江苏自贸试验区连云港片区首创的国际班列过境集装箱“车（站）船直取”零等待模式，已向全国口岸推广。

按照以往的国际班列作业模式，过境集装箱在船舶靠港后各流程之间前后串联，手续繁琐，消耗时间长，从集装箱抵达港口到装车发运平均需要近4天。现在，船舶在进入锚地时便开始申报流程，待抵港后，直接卸船分流至中哈物流基地装火车发往境外，各类手续办理实现了由“串联”到“并联”的改变，采用这种方式过境集装箱班列的发运时间压缩到1天以内，中转作业时间较以往节约75%，客户的单箱中转成本相比之前降低60%。

数据显示，今年1至10月，江苏中欧班列累计开行1452列，同比增长18.9%。其中，去程开行948列，同比增长10.75%；回程开行504列，同比增长38.05%。江苏中欧班列已经提前70天超去年全年开行量，开行数量将创历史新高。回程占比持续提升，由上半年的20.86%提升至34.71%，保持去回均衡、量质齐升发展态势，有效降低了班列运营成本。

《 人民日报 》（ 2021年11月24日 02 版）

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