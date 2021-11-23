新华社德黑兰11月23日电（记者高文成 王守宝）伊朗原子能组织主席伊斯拉米23日说，伊朗与国际原子能机构探讨的所有问题都是“技术性”的，国际原子能机构没有受“伊朗敌人提出的政治议题和阴谋论影响”。

伊斯拉米当天在德黑兰与到访的国际原子能机构总干事格罗西举行会谈并共同会见记者。伊斯拉米在记者会上说，伊方在会谈中解答了国际原子能机构提出的部分问题，伊朗决心在建设核电站等领域推进其核计划，寻求在多领域利用核能，希望得到国际原子能机构帮助。

格罗西说，此次会谈内容丰富，国际原子能机构将与伊方继续进行谈判，以期找到“共同点”。

国际原子能机构日前发布报告说，该机构继续就伊朗对伊核协议的相关承诺开展核查监督，但无法进入卡拉季市一处离心机部件生产车间安装监控摄像头。报告还证实了伊朗宣布生产60%丰度浓缩铀的信息。此举招致伊方对国际原子能机构受“政治影响”的不满。

今年2月，伊朗与国际原子能机构达成一项最长3个月的临时技术协议。伊方5月24日决定将协议延期一个月。根据该协议，国际原子能机构在伊朗核设施内安装监控摄像头，继续其必要的核查和监督活动，伊朗将保存一些核设施的视频监控资料。如果美国解除对伊制裁，伊朗将把这些监控资料交给国际原子能机构。6月25日，国际原子能机构要求伊朗就是否再次延期临时技术协议予以答复。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。伊朗和欧盟11月3日宣布，伊核谈判将于29日重启。

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