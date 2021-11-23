新华社北京11月23日电（记者成欣）11月23日，中共中央对外联络部通过视频方式面向阿拉伯国家政党举办中共十九届六中全会精神宣介会。埃及共产党总书记萨拉赫、黎巴嫩共产党总书记格里布等来自10多个阿拉伯国家近30个政党的40多位领导人参会。

中联部部长宋涛向阿方全面宣介了中共十九届六中全会及其审议通过的决议的重大历史意义，重点阐述了“两个确立”的决定性意义。宋涛表示，一百年来，中国共产党始终践行初心使命，坚持人民至上，坚持理论创新，坚强领导中国人民进行伟大奋斗，不断开辟马克思主义政党执政新境界，不断实现人民对美好生活的向往。中国共产党始终以世界眼光关注人类前途命运，愿同阿拉伯国家政党一道，深化治国理政经验交流，推动务实合作，共同维护国际公平正义，携手构建人类命运共同体。

与会阿方政党领导人热烈祝贺中共十九届六中全会成功召开，积极评价全会对中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重大指导意义。阿拉伯国家政党高度钦佩中共十八大以来以习近平同志为核心的中共中央领导中国取得举世瞩目的成就，认为习近平新时代中国特色社会主义思想实现了马克思主义中国化新的飞跃，愿同中国共产党保持密切交往，学习借鉴中共百年成就经验，共同推动世界和平发展。

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