新华社北京11月23日电 全国人大常委会委员长栗战书23日在北京人民大会堂出席中俄议会合作委员会第七次会议视频会议开幕式并致辞。

栗战书说，今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。在习近平主席和普京总统战略引领下，中俄关系持续高水平发展，各领域合作取得丰硕成果，体现了中俄坚定相互支持和“背靠背”战略协作的广度和深度，展现了双方作为联合国安理会常任理事国的责任和担当。

栗战书说，今年是中国共产党成立100周年。中国共产党十九届六中全会近日胜利召开，全面总结党的百年奋斗重大成就和历史经验。中共中央还召开了新中国成立以来首次人大工作会议。中方认为，民主不是哪个国家的专利，是全人类的共同价值，民主不是装饰品，实现民主有多种方式，用单一的标尺衡量世界丰富多彩的政治制度，用单调的眼光审视人类五彩缤纷的政治文明，这本身就是不民主的。中国共产党和中国人民对自己选择的政治制度和发展道路充满信心，将接续奋斗，努力到中华人民共和国成立100周年时，把中国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

栗战书指出，中俄立法机构以两国元首重要共识为根本遵循，为增进两国政治互信、促进务实合作、传承人民友谊发挥了独特作用。新形势下，中俄立法机构亟需进一步加强合作，为两国关系发展贡献力量。一是继续聚焦维护两国政治安全。通过有针对性的立法彰显双方在涉及彼此核心利益问题上的相互坚定支持，维护好两国主权、安全和发展利益。二是为加强两国合作提供法律保障。为推动“一带一路”建设与欧亚经济联盟对接合作提供更加完备的法律支撑。三是助力抗击新冠肺炎疫情。增进在疫情防控、公共卫生等领域的立法交流，反对病毒溯源政治化，助力国际社会共同抗击疫情。四是密切在国际多边框架内的协作。坚决反对搞“新冷战”，反对霸权主义，反对干涉别国内政，践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体。

全国人大常委会副委员长沈跃跃出席会议。

俄罗斯联邦委员会主席马特维延科和国家杜马第一副主席梅利尼科夫出席会议并致辞。

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