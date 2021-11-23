新华社北京11月23日电 2021年11月23日，国务委员兼外长王毅同巴勒斯坦副总理阿姆鲁通电话。

阿姆鲁通报了巴勒斯坦问题的最新情况，强调中方对解决中东冲突、特别是巴勒斯坦问题发挥着重要作用，巴方高度重视中方建议，希就巴勒斯坦问题同中方加强协调沟通，推动巴问题早日得到公正解决。

王毅表示，巴方通报体现了中巴间兄弟般的友谊和互信。巴勒斯坦问题始终是中东的核心问题，只有这个问题得到公正解决，中东地区才可能真正实现和平安宁。中方认为，解决巴勒斯坦问题，最根本是还巴人民以公道。国际社会应秉持“土地换和平”原则，坚持“两国方案”，推动早日建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国。当务之急，一是增强巴民族权力机构权威，赋予其在安全、财政等领域行使国家主权职能的权力，实现对自治及被占领土的有效管控。二是支持巴各派加强团结，通过协商对话实现内部和解，形成统一谈判立场。三是鼓励巴以双方以“两国方案”为基础重启和谈。中方支持巴方召开国际和会的设想，呼吁举行由联合国主导、安理会常任理事国和中东和平进程各攸关方参与的国际和会，也欢迎巴以双方来华直接谈判。

王毅强调，在巴勒斯坦问题上，中国始终站在和平、公理和正义一边。习近平主席多次就促进巴勒斯坦问题的全面、持久、公正解决提出倡议。只要巴勒斯坦问题一天不解决，中方劝和促谈的脚步就不会停歇。中方将在国际多边场合继续为巴方主持公道，在巴人民追求独立建国的征程上与巴方坚定站在一起。

王毅指出，中巴建交以来，双边关系稳步发展，两国人民友谊持续深化。中方感谢巴方在涉及中国核心利益的一系列问题上给予中方坚定支持。长期以来，中方在力所能及范围内积极帮助巴方发展经济、改善民生，将继续根据巴方需求提供人道、抗疫和发展援助。

阿姆鲁表示，巴方高度赞赏中方在巴勒斯坦问题上所持的公正立场，感谢中方长期以来向巴勒斯坦人民提供的宝贵物质和道义支持。巴方将继续坚定支持中国维护自身正当权益，反对干涉中国内政，反对针对中方的不实指责，愿同中方一道推动巴中关系实现更大发展。

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