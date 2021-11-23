新华社北京11月23日电（记者伍岳、朱超）近期针对华裔的恶性事件在美国一再发生，外交部发言人赵立坚23日就此表示，美国政府应采取负责任措施解决自身种族歧视问题，维护和保障包括华裔群体在内的少数族裔的正当权益。

当日例行记者会上，有记者问：日前，美国哥伦比亚大学历史学教授艾明如在接受采访时对美国华裔、亚裔遭受歧视现象愈演愈烈及其成因进行了分析。发言人对此有何评论？考虑到近期在美国针对华裔的恶性事件一再发生，你对相关现象是否有所担忧？

赵立坚说，有关报道提及，仅纽约市一地今年9月的“仇亚犯罪”案件数量相比去年同期就激增了368%。另据美国联邦调查局公布的数据，2020年，全美针对亚裔的仇恨犯罪案件数上升了76%。有关数字确实触目惊心。

他说，众所周知，华人为美国经济社会发展作出了重要贡献。但遗憾的是，美国对华裔的歧视现象，不仅没有随着经济社会发展得到纠正，反而成为美国社会长期存在的顽疾毒瘤，这与美反华势力大肆散布涉华虚假信息，抹黑攻击中国密不可分。

赵立坚说，疫情期间，美国少数政客妄图通过散布针对中国的污名化论调推卸抗疫不力的责任，为美国社会针对包括华裔在内的亚裔群体的仇恨犯罪案件飙升起了推波助澜作用。有关教训值得深刻汲取，决不应重蹈覆辙。

赵立坚说，近期，针对在美中国公民和华裔人士的案件在中美两国都引发了公众的震惊和愤慨。美国政府应认真倾听国内外有识之士的正义呼声，采取负责任措施解决自身种族歧视问题，维护和保障包括华裔群体在内的少数族裔的正当权益。

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