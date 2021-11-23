人民网曼谷11月23日电 （记者赵益普）柬埔寨斯登特朗-格罗奇马柬中友谊大桥23日举行通车典礼。大桥横跨湄公河，连接柬埔寨磅湛和特本克蒙两省，全长1131米，宽13.5米。大桥为中国政府优惠贷款项目，由上海建工集团股份有限公司承建。

在当天的通车典礼上，柬埔寨首相洪森表示，中国多年来提供优惠贷款并为柬修桥、铺路、发展电力。“中国朋友是最给力的，实实在在地帮助了柬埔寨发展。”洪森说，斯登特朗-格罗奇马柬中友谊大桥给当地民众带来极大便捷，淘汰了缓慢且昂贵的轮船渡河，并有效带动周边经济发展，该桥不仅是磅湛省和特本克蒙省的联通桥、更是柬中两国人民的友谊桥。

典礼上，中国提供优惠贷款援建的71C号国家公路项目也宣布正式开工建设。

中国驻柬埔寨大使王文天表示，斯登特朗-格罗奇马柬中友谊大桥的顺利通车和71C号国家公路的开工建设，将成功连通湄公河两岸现有公路网络，大大增强柬埔寨中东部地区的横向交通运输能力。大桥的通车是中柬命运共同体建设的又一具体体现。

柬埔寨公共工程与运输大臣孙占托此前在视察斯登特朗-格罗奇马柬中友谊大桥时表示，大桥建设克服新冠肺炎疫情影响，建成通车后为磅湛省和特本克蒙省的经济交流与人员往来带来了极大便利，促进了柬埔寨经济发展。

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