新华网海牙11月23日电（记者王湘江）近日，中国和荷兰建立大使级外交关系49周年智慧农业专题活动--中荷未来食品论坛以线上方式举办，双方200余位代表围绕“智慧农业和未来食品”这一主题交流经验、探讨如何深化合作。

论坛由中国驻荷兰大使馆科技参赞苏光明主持。中国驻荷兰大使谈践表示，近年来中荷农业“双赢”合作稳步推进。去年，荷兰对华农产品出口从31亿欧元增至38亿欧元。两国明年将庆祝建立大使级外交关系50周年，希望双方进一步加强农业合作，为两国“开放务实的全面合作伙伴关系”增添亮色。

荷兰农业、自然及食品品质部副总司长兰德海尔指出，中国是欧盟外荷兰农产品的主要出口目的地，荷兰是欧盟内仅次于德国的中国农产品进口国，加强农业合作符合双方利益。中国农业农村部国际合作司副司长彭廷军表示，2021年前三季度，中荷农产品贸易总额同比增长10%，再次证明了中荷农产品贸易的韧性与活力。欧洲投资委员会联席主席尼科·莱尔丹认为，欧洲投资委员会致力于推动农业领域的国际合作，希望这次论坛有助于荷兰和中国拓展农业合作。江苏省农业农村厅副厅长蔡恒介绍了江苏农业及未来食品产业发展情况。

在随后的业内权威人士演讲环节，来自荷兰食品谷、中国农科院和江苏南京白马现代农业高新技术产业园的专家学者围绕未来食品发展趋势和未来食品产业发表了专题演讲。在企业交流环节，荷兰皇家帝斯曼集团、南京周子未来食品科技有限公司、新飞达（山东）食品有限公司和荷兰养殖场设备和用品供应商施海普公司代表分别就本公司最新开发的产品进行了交流。

苏光明在总结发言中说，这次论坛是中荷两国在未来食品领域开展的一次前沿、高端、务实的国际性交流活动，他期待中荷双方进一步深化在创新农业和未来食品领域合作，为两国人民的友好关系做出更大贡献。

此次中荷未来食品论坛由中国驻荷兰大使馆和由荷兰皇家骑士谢啸楚博士担任会长的荷兰华人青年企业家协会支持主办，荷兰农业、自然和食品品质部、欧洲投资委员会及中国农业农村部对论坛的成功举办提供了大量支持。

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