中国日报网11月23日电 2021年中俄网络媒体论坛22日在北京和莫斯科以视频连线方式召开。论坛期间，俄罗斯网络主管部门、网络媒体表示看好中俄两国媒体领域的交流，认为中国媒体产品受到俄罗斯人民的大量关注，越来越多的数据表明，中国节目在俄罗斯“火了”。

11月22日，俄罗斯网络主管部门、网络媒体在2021年中俄网络媒体论坛发言。

今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，加强媒体政策沟通，推动电视节目互播，扩大纸质媒体、电子媒体和新媒体合作是两国人文交流的重要任务之一。

俄罗斯联邦数字发展、通讯与大众传媒部副部长切尔科索娃 贝拉 穆哈比耶夫娜表示，世界上没有哪两个国家能像中国和俄罗斯一样如此积极的进行媒体领域的交流。“中俄不会止步于现已达到的成就，而是会继续向前走，推动双方更多的合作。”

中国纪录片展示如何成功抗疫

新冠疫情暴发以来，中俄共同举办的项目数量依旧在不断增长，这展示出了双方对这一领域的重视程度。数据统计显示，疫情暴发后，俄罗斯观众对中国电视节目兴趣激增，中国抗击疫情纪录片等给俄罗斯人带来了极大的震撼。

俄罗斯SPB TV公司外联部总监佩列佩利琴 丹尼斯 瓦列里耶维奇介绍说：“和疫情相关的问题对我们每个人来说都十分迫切。中国的纪录片向我们展示了中国如何成功抗击疫情。”

《俄罗斯报》专项部主任戈尔戈达娃 丽卡 奥玛丽耶夫娜介绍，俄罗斯观众对中国的相关新闻广泛关注，中国的人工智能、投资、电商等领域是重要内容。她还提到，疫情期间中国传媒公司的工作人员向《俄罗斯报》提供抗疫影视资源，在如此艰难的情况下非常不可思议。“俄罗斯疫情高峰期我们非常害怕。中国抗疫经验对于当时俄罗斯的防疫工作起到了关键作用。”她说。

中国共产党百年庆典吸引了俄罗斯观众

“中国是我们的好邻居、好伙伴。人们在隔离的时候有更多的时间去观察从前没有进入视野的东西，同时，内容输送和俄语配音的质量也显著提高，增加了俄罗斯民众对中国纪录片和新闻的兴趣。” 瓦列里耶维奇说。

数据还显示，中国轻娱乐视频节目在俄罗斯也深受追捧。瓦列里耶维奇举了熊猫影视的例子。“人们承受着新冠疫情的压力，还有什么比观看迷人的’熊猫’更能让人放松呢？浏览数据显示，‘熊猫’ 征服了俄罗斯的男女老少。在浏览观众的评论时，我注意到他们最多的请求是:‘想要看更多集《熊猫》’”。

此外，今年俄罗斯观众们对中国的社会政治类节目需求也有所增加，中国共产党百年庆典及相关活动吸引了俄罗斯观众。

主要合作伙伴过去、未来都是中国

“内容交流、联合项目等媒体间国际多元化合作，能够为共通的信息空间奠定坚实基础。”《今日俄罗斯》国际通讯社国际合作部主任普什科夫 瓦西里 弗拉基米罗维奇表示，俄罗斯媒体非常重视发展国际媒体合作，中俄双方合作项目不胜枚举，主要合作伙伴过去、未来都是中国。

俄通社-塔斯社北京分社社长基里洛夫·安德烈·瓦西里耶维奇介绍，除了传统的大型新闻机构，塔斯社也一直尝试与中国的地方媒体、网络媒体、甚至网络博主发展合作关系，向他们学习如何聚焦具体问题、吸引地方观众、高效利用最新兴的传媒技术等。他还表示，2022年北京冬奥会即将召开，相信新兴科技将助力俄罗斯媒体报道比赛盛况。在接下来的中俄媒体合作中，塔斯社将作出不懈努力。

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