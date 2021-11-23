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2021年中俄网络媒体论坛举办

2021年11月23日20:33 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月23日电（记者王思北）2021年中俄网络媒体论坛22日在北京和莫斯科以视频连线方式举办。中俄两国网络主管部门、网络媒体、专家学者、互联网企业代表等围绕“促进交流互鉴 深化务实合作”的主题进行深入探讨。论坛上，在中国互联网发展基金会的倡议下，两国网络媒体还共同达成了《2021年中俄网络媒体共识》。

　　中国国家互联网信息办公室副主任牛一兵在致辞中表示，中俄网络媒体论坛举办五年来，已成为引领两国网络媒体、互联网企业交流合作的权威机制性对话平台。两国网络媒体要倡导共同价值，助推全球治理体系改革；加强传播合作，打造公正国际舆论秩序；增强人文交流，促进中俄文化互鉴；坚持创新引领，夯实核心竞争优势；发挥平台作用，助力合作成果落地。

　　中国日报社社长兼总编辑周树春表示，新的形势下，进一步拓展中俄网络媒体交流空间、提升合作质量，不仅事关中俄关系的发展，更是推动地区稳定和世界和平、构建人类命运共同体的时代需要。要开展高质量内容合作、保持高水平互信合作、实施高标准创新合作和推进多元化开放合作。

　　俄罗斯联邦数字发展、通讯与大众传媒部副部长切尔科索娃·贝拉·穆哈比耶夫娜表示，中俄媒体要加强协调，及时传播客观真实的信息，进一步加强经验分享，继续推动双方合作迈上新台阶。

　　本届论坛由中国国家互联网信息办公室与俄罗斯联邦数字发展、通讯与大众传媒部指导，中国日报社、中国互联网发展基金会主办。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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