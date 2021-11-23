新华社柬埔寨斯登特朗11月23日电（记者吴长伟 毛鹏飞）柬埔寨斯登特朗-格罗奇马湄公河大桥项目通车典礼暨71C号国家公路项目开工典礼23日在柬中部城市斯登特朗举行，柬埔寨首相洪森和中国驻柬埔寨大使王文天出席典礼。

柬埔寨71C号国家公路项目位于特本克蒙省与磅湛省，由上海建工集团股份有限公司承建，是柬埔寨中东部地区国家公路网的重要项目，斯登特朗-格罗奇马湄公河大桥项目为71C号公路的一期工程，连接湄公河西岸的磅湛省斯登特朗县和湄公河东岸的特本克蒙省格罗奇马县。

上海建工集团柬埔寨项目负责人辛国顺介绍，斯登特朗-格罗奇马湄公河大桥长1131米，桥梁宽度13.5米，设计施工合同额5699.8万美元，为中国政府优惠贷款（优贷）项目。71C号国家公路项目（二期工程）道路全长114.62公里，设计施工合同额12998万美元，为中国政府优惠出口买方信贷（优买）项目。

洪森在典礼上表示，这座桥梁是柬埔寨和中国在“一带一路”框架下合作的成果之一，中国是柬埔寨道路和桥梁发展的主要贡献者。

王文天表示，斯登特朗-格罗奇马大桥顺利通车和开工建设的71C号国家公路项目将成功连通湄公河两岸现有公路网络，大大增强柬埔寨中东部地区的横向交通运输能力，可以有效带动沿线地区经济发展，并对改善旅游条件、带动旅游业快速发展具有显著作用。

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