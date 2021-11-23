新华社东京11月23日电 通讯：“小大使”发挥“大作用”——记在日本诞生大熊猫幼崽“枫浜”1岁庆生会

新华社记者姜俏梅

日本和歌山县温泉小镇白浜町气候宜人，风景如画。这里最负盛名的不仅只有温泉和白沙滩，还有在当地休闲乐园“冒险世界”生活的一个特殊动物家族—中国国宝大熊猫家族，它们为中日两国加强民间交往、开展珍稀动物保护和研究等发挥着独特作用。

11月22日，乐园为生活在园区的大熊猫家族中最小成员——雌性幼崽“枫浜”举办1岁庆生会。据园方介绍，“枫浜”这个名字的含义是希望大熊猫宝宝像秋天的枫树一样美丽并被爱包围着幸福成长。工作人员在室内布置好庆生场地，送上生日礼物——用当地产木材搭起的印有“生日快乐”字样的积木，以及枫叶形状冰块和数字“1”冰块。

11月22日在日本和歌山县拍摄的大熊猫幼崽“枫浜”生日会现场。新华社记者姜俏梅 摄

当天上午9时，小寿星“枫浜”被工作人员抱进生日场地后，小家伙左顾右盼地绕着生日礼物走来走去，对积木嗅嗅碰碰，充满了好奇，最后将其一股脑推倒。乐园当天在网上播出“枫浜”生日会全过程，吸引大量“熊猫粉”实时观看。园方还向当地游客免费发放了2000份印有“枫浜”照片的文件夹及介绍“枫浜”成长过程的小册子，一同分享这个小家伙的成长喜悦。

大熊猫是中国的国宝和名片，深受世界各国人民喜爱。去年“枫浜”在疫情期间诞生后，中国外交部发言人曾专门送上祝福，并表示相信它将为日本人民带去快乐，成为中日友好的见证者。

“枫浜”1岁生日之际，中国驻大阪总领事薛剑11月22日到场祝贺，并向园方转交了中国驻日本大使孔铉佑题写的“亲善大使”祝福卡，并表示，大熊猫也是外交官，是民间交流大使。

中国驻日本大使孔铉佑为熊猫幼崽“枫浜”题写的“亲善大使”祝福卡。新华社记者姜俏梅 摄

1972年，中国大熊猫“康康”和“兰兰”远渡重洋，在日本掀起了大熊猫热。时隔近50年，日本民众对大熊猫的追星热度依然不减。11月22日的倾盆大雨并未阻止人们的热情，上午园区一开门，大熊猫展馆前便已排起了长队，大熊猫魅力可见一斑。而在整个温泉小镇，车站、街道、旅游景区……大熊猫形象随处可见。

在“冒险世界”出生的大熊猫宝宝名字都会被冠以“浜”字。截至“枫浜”降生，“浜”字系大熊猫宝宝达到17只。该系在大熊猫国际合作中繁殖产仔数量最多，成为海外最大人工圈养种群。在这里出生的11只大熊猫已按协议被送回中国。园方表示，这一成果得益于他们与中国成都大熊猫繁育研究基地之间长达27年的国际科研合作。

（视频截图）

2020年“枫浜”出生时，因新冠疫情影响，成都大熊猫繁育研究基地研究人员无法前往日本，“枫浜”因此成为首只由乐园日方人员独立接生的大熊猫幼崽。据乐园园长今津孝二介绍，他们通过网络按照成都方面的指导进行了细致的接生准备，并在线上实时交流情况获得建议，“枫浜”才得以顺利出生。“枫浜”一年来的茁壮成长离不开中方强有力的支持。

如今，“枫浜”体重已由出生时的157克增至28公斤，生日当天这只毛茸茸的大宝宝躺在大熊猫妈妈怀里吃奶的可爱样子，让当地“熊猫粉”们看得十分开心。

(责编：王禹蘅、杨牧)