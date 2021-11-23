新华社休斯敦11月22日电 特写：直击中美混双组合首次合练

新华社记者兴越 潘丽君 徐剑梅

休斯敦世乒赛主赛场内，一号球台摆在正中央，两端的混双选手球衣一红一蓝，画面既新鲜又和谐。

22日晚，世乒赛开幕前夜，中美跨国混双崭新组合进行了首次联合训练。国乒男队林高远搭档美国女一号张安，国乒女队王曼昱和美国选手卡纳克联手。

首次合练，球员们起初似乎还有点不习惯。卡纳克上场时下意识地走向张安，自己也忍不住笑起来，随即站到新搭档王曼昱身旁。

扎着马尾辫的张安是个爱笑的姑娘，抛发球时还神情严肃，一个回合后就跟林高远又说又笑。合练结束后，张安说：“和林高远搭档时，很多球我以为可能过不去，然后他一下就‘打死’，我好多时候都惊了。”

王曼昱在合练时，不时就接发球手势等问题跟卡纳克讨论。合练后，她告诉新华社记者，这是她第一次与卡纳克配合，感觉很兴奋，发现新战友的很多优点，也很期待明天的比赛。

两对跨国组合共比赛两局，各赢一场。打到精彩之处，场边队友和教练频频鼓掌欢呼。

首局战罢时，中美教练也“跨国组队”——一位中国队教练搭配一位美国队教练，来到两对组合身边悉心指导。中国乒协主席刘国梁也走进赛场，加入林高远和张安的“教练团”，就比赛节奏和混双技战术与他们交流。第二局开始前，刘国梁在场边开玩笑说：“输的搬台子啊！”

当然，输的没有搬台子。正如刘国梁当晚所说，成绩本身不是最重要的。中美配对参加世乒赛，是对中美“乒乓外交”的延续。小小乒乓球作为载体，释放出中美两国人民的友谊。

卡纳克告诉新华社记者，参与配对合练是巨大的荣誉，也是绝佳的机会，“希望和她（王曼昱）一起可以学到很多，这绝对是我在乒乓球生涯中要珍惜的”。

“很幸运，也很高兴能有这样的机会，”王曼昱说，“希望通过每一场全力以赴的比赛，让我们在休斯敦的故事成为历史。”

在中美“乒乓外交”50周年之际，两国年轻一代球员继续传承中美运动员的友谊，并将创造新的历史佳话，意义非凡。美国乒协首席执行官沈伟妮是合练的现场观众之一，还和刘国梁交换了中美两国球队的球衣。她说，50年间，“从一个小小的交流到今天的跨国混双联合训练，真是一个巨大的成就。”

“乒乓外交”亲历者、前美国乒乓球队员朱迪·霍夫罗斯特也现场观看了合练。她当天在接受新华社记者专访时说，中美球员跨国配对并举行联合训练，是一个美妙的姿态。这意味着人们意识到通过体育运动相聚并成为朋友是多么重要。

“这意味着人们真的关心‘乒乓外交’的宝贵遗产，并将它传承给现在和未来的球员。”她说。

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