新华社哈瓦那11月22日电（记者林朝晖）第四届世界媒体峰会22日在北京举行，古巴拉丁美洲通讯社社长路易斯·恩里克·冈萨雷斯·阿科斯塔以视频连线方式参会。冈萨雷斯在接受新华社记者专访时表示，这次峰会对应对全球媒体面临的挑战至关重要，希望媒体共同努力捍卫社会正义、反对虚假新闻。

冈萨雷斯说，任何国家都不应利用媒体机构干涉他国内政，媒体机构应共同努力，打击意图破坏主权国家内部秩序稳定的错误和虚假信息传播。

他说：“在媒体格局随着新技术的出现发生巨大变化时，媒体机构应按照透明和客观的原则为人们提供高质量的新闻。但如今很多数字平台和社交网站被用来不负责任地传播谣言和带偏见的消息。”他还指出，应共同努力，缩小大小媒体组织之间的技术差距。

冈萨雷斯表示，对于拉丁美洲的新闻界来说，本届世界媒体峰会是一个与其他媒体机构建立联系并了解当前媒体格局趋势的机会，有助于全球媒体共同探讨媒体在捍卫社会正义和人类更美好未来方面所起的作用。

第四届世界媒体峰会由新华社承办，来自近100个国家和地区260多家媒体和机构的近400名中外嘉宾线上线下参会。

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