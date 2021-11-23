新华社努尔苏丹11月23日电 专访：世界媒体峰会成为媒体间沟通协调的重要平台——访《哈萨克斯坦实业报》总编辑科尔茹姆巴耶夫

新华社记者张继业

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫22日在哈萨克斯坦最大城市阿拉木图接受新华社记者书面采访时表示，世界媒体峰会见证了媒体间合作的加强，为世界各地媒体从业者提供平台，就最迫切的问题交换意见、分享观点。

科尔茹姆巴耶夫22日以视频连线方式参加了在北京举行的第四届世界媒体峰会。他在采访中说，自2009年举行首届世界媒体峰会以来，峰会已成为各国媒体间沟通协调的重要平台，见证着媒体合作的不断加强。国际社会对于媒体峰会的认可，也是对媒体从业者在世界风云变幻中扮演重要记录角色的认可。

科尔茹姆巴耶夫说，当今世界不断涌现的信息技术革命对传统媒体行业的影响力与发展前景产生重大影响。面对更加即时化分众化的新业态，传统媒体应尽快适应信息传播的新平台、新形态和新路径，加强自身在互联网网页、客户端及社交平台等信息空间中的地位，在数字世界中找到自己的受众群体。同时，社会大众也应反思，社交媒体和自媒体等信息传播参与者是否应该遵守传统媒体的从业规范与职业操守。

科尔茹姆巴耶夫说，如果以前媒体的作用是寻找新闻并将其告知受众，那么在信息爆炸的当下，专业媒体的任务则是核实并过滤巨量信息，将其中真实有价值的内容传递给受众。面对恐怖主义、冲突对立以及气候变化等一系列时代问题，媒体从业者应有职业担当和社会责任感，在纷繁复杂的信息中，守护受众的精神文化健康，避免信息空间中可能出现的混乱与无序。此外，媒体还应充分发挥教育属性，增进跨文化交流。

第四届世界媒体峰会由新华社承办，来自近100个国家和地区260多家媒体和机构的近400名中外嘉宾线上线下参会。

(责编：王禹蘅、杨牧)