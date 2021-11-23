人民网曼谷11月23日电 （记者赵益普）中国人民解放军向柬埔寨军队援助的一批新冠肺炎疫情防控物资于11月23日交付柬方。据了解，这批抗疫物资包括化湿败毒颗粒、连花清瘟胶囊等中成药。

柬埔寨副首相兼国防大臣迪班在当天举行的交接仪式上表示，感谢中国政府、中国军队以及中国人民对柬埔寨抗疫工作的支持。疫情期间，中方不仅援助了疫苗，也派遣了军队医疗专家组为柬埔寨提供宝贵抗疫经验，今天中方向柬军队再次捐赠抗疫物资，充分体现了柬中患难与共的真挚友谊。这些抗疫物资将提高柬军队的医疗水平，包括预防和治疗新冠肺炎，核酸检测及取样等方面。中方提供的疫苗助力柬埔寨成为全球疫苗接种覆盖率最高的国家之一。

中国驻柬埔寨大使王文天表示，中柬两军是肝胆相照、情同手足的铁杆兄弟。近年来，在中柬双方领导人的引领和推动下，两军在军事训练、人员培训、军兵种交流等多领域的交流合作不断迈上新台阶。疫情发生后，中柬两军互施援手，多次互赠防疫物资。两军携手抗疫不仅成为国际军事合作的典范，也为中柬命运共同体建设作出了积极贡献。

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